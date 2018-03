Nok er nok, nå har det faktisk gått for langt.

Nå har det gått så langt at man ikke kan leve én eneste dag uten å få en påminnelse om at du ikke er bra nok.

Nå har det gått så langt at de fleste av oss unge kun trener på grunn av utseende, og ikke på grunn av helse.

Nå har det gått så langt at spiseforstyrrelser, depresjon, stress og selvmordstanker begynner å bli «normalisert» hos ungdom.

Nå har det gått så langt at det er en slags selvfølge at du ser bra ut og presterer bra på alle mulige områder som for eksempel skole, sosialt og i det du driver med på fritiden din.

Nå har det gått så langt at man ikke kan gå en tur gjennom hovedgaten i byen uten å bli påminnet på at kroppen din ikke ser ut som den idealkroppen på plakaten.

Det har gått så langt at vi trenger tiltak for den mentale helsen hos ungdom NÅ! Og jeg snakker ikke bare om psykologer og helsesøstre, men jeg snakker om tiltak som faktisk kan forhindre psykiske lidelser, ikke bare tiltak som settes igang når det er for sent.

Jager hele tiden etter det perfekte

Personlig er jeg drittlei av å hele tiden skulle jage etter det perfekte. Man føler man aldri kan slappe av, for jakten tar aldri slutt. Uansett hvor bra du ser ut, eller hvor bra du presterer på forskjellige områder, vil det alltid være noe du ikke er fornøyd med.

Hele tiden blir vi unge pepret med resultater, kommentarer, reklame og bilder som drar oss ned, og vi blir påvirket enten vi vil eller ikke. Det konstante kravet om at du skal se bedre ut eller prestere bedre, hindrer at man kan slappe av.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hva skjedde med å være ung, liksom? Skal ikke vi unge i dag få muligheten til å chille litt?

Med en gang man prøver å slappe av og henge med venner (som unge skal), risikerer man at den prøven dagen etter går dårlig, noe som kan ha mye å si senere.

Umenneskelige, uoppnåelige og retusjerte kropper

Det er jo faktisk sånn at vi skal huske ungdomstiden resten av livet, og da er det ikke så gøy å bare ha stress og press som de sterkeste minnene fra denne tiden.

Kroppspress regnes som det største presset på unge nå for tiden. En undersøkelse viser at nesten 50 prosent av jenter ikke er fornøyde med egen kropp, og jeg er ganske sikker på at tallet er høyere.

Kroppene vi blir eksponert for hele tiden, er umenneskelige, uoppnåelige og RETUSJERTE, noe mange ikke skjønner. Disse idealene skader den psykiske helsen vår, men likevel kan selskapene som presenterer disse idealene, forsette å pushe på uten noen grenser.

Men hvor er alle tiltakene mot denne formen for kroppspress? Som Maria Stavang sa i sin video på YouTube: «Hva om det ble påbudt å merke all retusjert reklame? Akkurat som at det er påbudt å merke røykepakker med at det er skadelig for helsa?» Dette er faktisk et bra forslag, for om selskapene ikke vil ha merking på reklamen sin, ender vi kanskje opp med å se noen vanlige kropper i reklamene.

Vi unge får ikke høre et eneste ord på skolen om hva som er reelt og ikke.

Hvis en ungdom i 2018 skal kunne skjønne at det å ha den fineste kroppen, de beste karakterene, de dyreste merkeklærne, de beste resultatene, de mest populære vennene ikke er normalt, så må den ungdommen skjønne det helt på egenhånd.

Skolen må forebygge

Skolen lærer oss om psykiske lidelser og hva de gjør med oss, men jeg har aldri hørt et ord om hvordan vi faktisk skal forebygge disse psykiske lidelsene.

Hvis vi kan lære oss fra tidlig av at vi er gode nok som vi er, og at vi ikke trenger å være perfekte på alle mulige måter, så tror jeg at vi kan få bukt med angsten som sprer seg hos unge i dag.

Det er på tide at vi begynner å ta tak, at ord blir tiltak. Eldreomsorg er et stort tema i politikken, og ja, eldre er viktige, men unge er vel så viktige, så helsen til ungdom bør være et like stort tema. For selv om vi unge bare utgjør rundt 20 prosent av befolkningen, er vi 100 prosent av fremtiden.

