Som utallig mange andre barn i dette landet har jeg et handikapp: jeg er kortvokst.

Dette gjør at det tar lengre tid for meg å komme frem til ulike steder.

Privat

Derfor har jeg fått en rå elektrisk rullestol til å hjelpe meg til skolen og andre steder i nærområdet.

Men selv med vinterdekk frister det ikke å kjøre om vinteren. Jeg sitter ofte fast, det er kaldt når man sitter stille og det blir litt «kleint» eller «pinlig» hvis jeg skal spørre noen hver gang jeg sitter fast.

Derfor er jeg fullt og helt avhengig av taxiselskapet Konsentra som daglig kjører skolebuss til og fra skolen. Det er supert!

Merkelig regel

Men det er to problemer:

Det første ligger i at det ikke er lov for meg å ta med venner hjem med bussen. Enten fordi de ikke står på hentelisten eller fordi de må betale ruterbillett.

Det er det teiteste jeg har hørt!

Jeg er en forbruker som er helt avhengig av skolebuss for å komme meg til og fra den obligatoriske grunnskolen.

Så taxiselskapet som var ment til å skape mindre avstand mellom forbrukerne og deres venner ved å kjøre dem i en enorm grønn buss funker helt motsatt!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg snakket med sjåføren om det, og han sa: «Du kan jo ikke bare si at du skal ta med en venn på vanlige busser.»

Det irriterte meg, og jeg tenkte for meg selv: betyr det at jeg skal ta bussen mens vennene mine må gå hjem til meg neste gang vi skal finne på noe? Eller må jeg gå med vennene mine, noe som strider mot hele poenget med å ha skoleskyss i første omgang?

Tungvint

Det andre problemet er at det er ikke mulig for privatpersoner å endre taxitider selv.

Så la oss si det er siste skoledag før ferien og vi starter eller slutter til uvanlig tid. Da må jeg si fra til kontaktlærer. Som sier ifra til resepsjonist. Som igjen sier ifra til taxiselskapet på epost.

Hvis det går galt i et av disse leddene, så kan det ende med at jeg kommer to timer for sent, eller at jeg blir hentet så sent at jeg har tid til å gå hjem for så å bli sliten.

Så, kjære taxiselskap: tenk litt på oss forbrukere som må leve med dette!

