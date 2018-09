Dan Poraz ved Israels ambassade i Norge svarte tirsdag på Bård Malde-Frøylands innlegg om at Israel nektet ham og Palestinakomiteen å reise til Israel. Her svarer Malde-Frøyland:

Det er feigt ikke å slippe inn organisasjoner som driver med solidaritetsarbeid. Israels ambassade hindrer organisatorisk arbeid for solidaritet og ikkevoldelig frihetskamp, det er udemokratisk og tåpelig.

Palestinakomiteen har i hensikt å informere. Dersom det å dra på studietur, spre informasjon og vise palestinernes levekår blir omgjort til «å spre hat og skade» i Israel, sier det mer om Israel enn om Palestinakomiteen.

Israels ambassade forsøker å gi inntrykk av at de tar meg på alvor og inviterer meg til ambassaden for å fortelle meg hvordan ting egentlig henger sammen. Det er ikke å ta meg seriøst. Det er å avfeie mine meninger som resultat av ensidig påvirkning fra andre. Men jeg kan tenke selv, og jeg kan søke informasjon fra troverdige kilder selv.

Jeg ønsker ikke å bli lekset opp av en ambassade som representerer en stat som er ansvarlig for at barn og ungdom blir fengslet og torturert (dokumentert av israelske, palestinske og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner).

Poraz avslutter med å si at en varig fred ikke kommer før man har vunnet tillit på begge sider, og at det er noe Palestinakomiteen ikke jobber for. Til det vil jeg si at man vinner ikke tillit ved å behandle palestinerne på den brutale måten som er godt dokumentert i medier verden over. Mens Poraz er opptatt av å forsvare en stat som har et rulleblad som er lengre enn Norge er langt, velger jeg å støtte en organisasjon som driver med ikkevoldelig, informative turer og aksjoner.

