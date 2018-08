Den raske teknologiutviklingen og digitaliseringen krever bedre planlegging og koordinering. Det er viktig at Norge er fremoverlent, tar et hovedansvar og får på plass en teknologiminister.

Allerede nå har flere departementer ansvar for IKT og teknologiske områder, men det hadde vært lurt å ha en egen minister som har hovedansvaret for alt digitalt og IKT og kan lede Norge gjennom den digitale omstillingen vi er i.

Med en god teknologipolitikk på nasjonalt plan, kan lille Norge bli til en stor nasjon som er på verdenstoppen for teknologiutvikling. Teknologien vår utvikles stadig til nye topper, og i en ny rapport fra Abelia faller Norge fra 13. plass til 20. plass på IKT og teknologi.

Abelia-rapporten viser at vi scorer godt på grunnkompetanse, men scorer veldig svakt på spisskompetansen. Det vil si at vi har grunnforståelse, men mangler god ekspertkompetanse. Derfor må en teknologiminister øke satsingen på teknologi og digitalisering for å gi Norge høyere kompetanse og forståelse.

Norge satser mer enn noen gang på teknologi og digitalisering, men likevel passerer land oss både på kompetanse og forståelse. Noen av landene som passerer oss, har allerede en egen teknologiminister.

Slik det er i dag, er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har mest ansvar for IKT i offentlig sektor. Jeg mener at teknologiminister-posten da må legges i dette departementet.

