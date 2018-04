Hva gjør at noen mennesker velger å overskride grenser for akseptabel oppførsel? Hva er det som trigger disse personene til å utføre handlinger som gjør at andre føler seg utrygge og kanskje redde for resten av livet? Det er på tide å stoppe denne grenseløse og horrible trenden. Jeg sier trend, for det er det nesten blitt. Spesielt blant ungdom mellom 15 og 18 år er det vanlig å fokusere på kun én ting: kropp.

Det er helt greit at puberteten kicker inn og tar litt overhånd, der har jeg selvfølgelig vært selv. Men når man klarer å kjenne igjen en jente bakfra ut ifra å kikke på rumpa og leggene deres, så føler jeg at noe ikke stemmer. Alt dreier seg om kropp, kropp, kropp og kropp.

Verst for jentene

Det å rope «Hey, jævlig fin ass!» eller «Fine legger, vil du bli med meg hjem?» til en tilfeldig jente du ikke kjenner på gata eller skolen, er faktisk helt uakseptabelt og ekkelt.

Flørting er greit, men det finnes en grense. De som ikke respekterer grensen, fremmer en kultur som ikke burde eksistert.

Kroppspresset og trakasseringen blir mest synlig på sosiale medier. Også gutter kjenner dette presset, men som gutt har jeg inntrykk av at det er verst for jentene.

Hver dag ser jeg jenter som publiserer innlegg som er så utrolig fokusert på kropp. I innleggene ser man fort grunnen: For å få likes og anerkjennelse for sin egen kropp.

«Ass!» og «Magen din!»

Bilder av rumpe, kløft eller mage premieres med kommentarer som «Ass!» og «Magen din!», som oftest med hjerteøyne-emoji. Oftest er det jenter som kommenterer, så jentene bidrar til å fremme kroppspress de selv er offer for.

Når kommentarer er pikante og direkte, kan noen fort tenke seg at slikt må jo være greit å si i virkeligheten også. Hvis en gutt går opp til en jente og sier opp i trynet hennes : «Du har så sinnssykt fin ass», tipper jeg at det ikke vil oppleves som særlig behagelig.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Men når vi er på sosiale medier, virker det jo faktisk helt greit. Så jeg mener at innlegg og kommentarer kan ha en påvirkning på hvordan vi oppfører oss til vanlig, og at det kan være uheldig med for mye kroppsfokus.

Jeg tror jenter kan støtte hverandre ved ikke å bruke kroppen for å få likes på sosiale medier. Folk skal få lov til å legge ut akkurat hva de vil, men man bør være klar over at slike bilder bidrar til press, konkurranse og i verste fall seksuell trakassering.

Når skal det slutte?

Jeg mener at både foreldre og lærere burde ta mer ansvar. Det tas tydeligvis ikke nok ansvar hjemme eller på skolen når så mange gutter tyr til seksuell trakassering både på skolen og fritiden. Jeg husker kun én gang vi hadde om seksuell trakassering og feminisme på ungdomskolen. I en time lærte vi ordentlig om hva feminisme var. Én time! Allerede i 7. klasse burde vi lære om dette.

Vi må få neste generasjon ungdommer til å lære mer om seksuell trakassering, hva som trigger det og hvilke konsekvenser det kan få. På lik linje med andre verdenskrig burde vi lære om seksuell trakassering. For dette er en krig. Dette er en krig som må kjempes, og vinnes.

