I det siste har det pågått en diskusjon om bruk av fluor under barneskirenn, og vi har fått en debatt om å få et forbud i klasser under 16 år.

Fluor er et produkt som gjør at skiene glir bedre og gliden varer lenger. Det er også et veldig helsefarlig og dyrt produkt. En tube/boks med fem centiliter kan koste opp mot to tusen kroner, og det dekker bare fem, seks par med ski.

Dyrt, farlig og miljøskadelig

Hvordan kom dette inn i barneidretten? Det kan kanskje være fordi seniorer bruker det og barn blir mer og mer opptatt av å vinne?

Jeg går mange skirenn i løpet av et år. For å gå fort på ski må man bruke fluor, særlig på noen føreforhold. Dette synes jeg er synd, fluor er dyrt, farlig og ikke minst miljøskadelig.

Det er også et stort press på utstyr som gjør at mange gode konkurrenter gir seg for tidlig i en morsom sport. Barn skal ikke trenge å bruke fluor for å gå fort på ski.

Døde av nyrekreft

Utstyrshysteriet har økt voldsomt de siste årene. Det er blitt dyrere å drive med idrett, også for barn. Denne utviklingen må stoppes, slik at flest mulig synes det er morsomt og har råd til å være med på langrenn.

Mediene skrev tidligere i år om en trebarnsmor som døde av nyrekreft, årsaken var mest sannsynlig at hun pustet inn kreftfremkallende fluorpulver fra skismøring.

Etter denne tragiske hendelsen ble kampanjen «Tøffest uten fluor» startet, og det er nå et flertall blant skiledere som vil at fluor skal forbys, men uenigheten går på hvordan og når forbudet skal innføres.

Ville redusert bruken drastisk

Flertallet mener at forbudet først kan innføres når det finnes en kontrollmulighet. Utstyret som trengs koster over hundre tusen kroner.

Jeg synes det rart at det ikke blir lagt inn et forbud uten kontroll. Dette ville nok redusert bruken drastisk. Det må vel gå an å stole på at foreldre følger regler? Eller er det viktigere å vinne, enn å leve?

Riktignok synes jeg det er greit i seniorskirenn, siden dette gjør idretten mer uforutsigbar og spennende. Alle typer fluor bør heller ikke bli forbudt, bare de dyreste og mest helse- og miljøskadelige fluortypene.

