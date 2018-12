Fakta: Si ;Ds julekalender 2018 Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Susanne Liene (19) var en av åtte deltagere i NRK-serien Jeg mot meg. I serien forsøker de å løse problemene sine gjennom gruppesamtaler sammen med psykolog Peder Kjøs. Susanne har vært åpen om hvordan det er å vokse opp i en fattig familie.

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre i livet?

– Etter at jeg var med i Jeg Mot Meg, har jeg fått veldig mange fine tilbakemeldinger fra mennesker som har lyst å hjelpe, og som sier jeg kan snakke med dem dersom jeg trenger det.

Jeg har også erfart at man må være forsiktig med hvilke venner man åpner seg opp for. De kan finne på å bruke åpenheten imot deg.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Det er lurt å bruke starten av ungdomsskolen til å prøve sitt beste på å bli kjent med de andre du skal gå i klasse med.

Vær snill mot andre og vis at du er interessert i å få nye venner. Det er ikke lett å komme inn i et nytt miljø hvis du allerede er alene fra barneskolen og er blitt mobbet.

Det er dessverre ikke alltid det hjelper å være seg selv og å være snill, for noen finner alltid noe de ikke liker ved deg. Men man kan aldri gjøre mer enn sitt beste. Mitt råd er å si ifra om noe plager deg og håpe på at de tar deg seriøst.

ANDRIS SØNDROL VISDAL / ANTI

– Hva er det beste valget du har tatt så langt i livet?

– Det var nok å sende søknad for å bli med i Jeg Mot Meg. Jeg har fått venner for livet og hadde veldig godt av å høre på synspunktene til alle de andre som var med i programmet. Det er noe jeg ikke ville vært foruten.

Karmøy folkehøgskole, der jeg gikk på vokallinjen, var også et veldig bra tilskudd i livet mitt!

– Hva er det verste valget du har tatt?

– Jeg har tatt veldig mange dårlige valg, men det er ikke så veldig mye jeg angrer på. Kanskje det å begynne å snuse, for det er vanskelig å slutte med igjen, hehe.

Det andre er vel det at jeg dunket hodet mitt i et tre til jeg fikk hjernerystelse for å slippe skolen, men jeg angrer jo ikke helt på det heller, da.

– Hvilken person betyr mest for deg, og hvorfor?

– Moren min og bestekompisen min Filip.

Mamma er den eneste forelderen jeg har hatt, så hun skal ha respekt for alt hun har fått til alene.

Jeg var et ganske vanskelig barn når det gjaldt å stå opp for å gå på skolen. Selv om moren min også sliter, tar hun seg tid til å snakke med meg midt på natten når jeg har det vondt.

Filip er også en av de viktigste personene i livet mitt. Han er alltid der for meg når jeg er lei meg og nedfor, og vi trives veldig godt i hverandres selskap. Han skal ha respekt for å ha taklet meg, selv om jeg har slitt mye.

