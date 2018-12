– Ikke bruk tiden din på å dilte etter de populære

Fakta: Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder Hvilke saker og folk fikk oss til å stoppe opp og tenke i løpet av 2018? I årets julekalender har vi intervjuet 24 ungdommer og unge voksne som har vært med å prege medieåret 2018. Gjennom sitt engasjement er de blitt forbilder for mange unge. Hva kan vi lære av dem? Si ;D er Aftenpostens debattsider for unge mellom 13 og 21 år. Tilbakemeldinger på kalenderen sendes til sid@aftenposten.no.

Lydia Gieselmann (24) er programleder for NRKs Newton, et populærvitenskapelig TV-program for barn og ungdom.

– Hva er det beste valget du tok i tenårene?

– Mitt beste valg var å være litt positiv på trass. Selv om det ikke alltid er så enkelt, så går det som oftest an å finne noe positivt i det meste og dermed unngå å klikke helt. Jeg fant meg aldri helt til rette på grunnskolen, men valgte heldigvis å dyrke mine egne interesser fremfor noen andres kun for å være populær.

– Hva er det verste valget du gjorde?

– Jeg skulle kanskje ønske at jeg var litt mindre konfliktsky, men samtidig så er jeg jo blitt til den jeg er i dag på grunn av valgene jeg tok, og jeg angrer egentlig ikke på noe.

– Hvilken person betød mest for deg i ungdommen, og hvorfor?

– Det er et vanskelig spørsmål! Kanskje storebroren min? Fordi han alltid har vært så utrolig god på alt og dermed har vært flink til å pushe meg.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Ungdomstiden er slitsom for de fleste, så ikke tro det bare er du som har en dårlig dag. Tråkk din egen sti, og ikke bruk opp tiden din på å dilte etter de mest populære for så å innse at selv de gikk rundt i blinde. Da har du fort kastet vekk noen år som du heller kunne ha brukt på det DU egentlig ville. Drit litt i hva flertallet sier hvis du ikke er enig. Og vær snill med alle du møter!

– Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

– 2018 har lært meg mye, både på privaten og på jobb. For eksempel at jeg kanskje er blitt flinkere til å si ifra om ting på en litt bedre måte, selv om jeg fortsatt er litt konfliktsky. Hehe ... Det er viktig å få uttrykke hva man tenker hvis noe irriterer deg, for i lengden går det bare ut over deg selv likevel! Men dette kan jo bli enda bedre i 2019.

– Hvorfor bør barn og unge interessere seg for vitenskap?

– Mitt spørsmål da er hvordan man IKKE bør interessere seg for vitenskap. Å være interessert i vitenskap betyr ikke at du må ha IQ som Stephen Hawking. For vitenskap finnes i absolutt alt rundt oss, og siden vi er interessert i det vi omgir oss med, så bør vi automatisk være interessert i vitenskapen. Tenker jeg, da ... Det er jo gøy å forstå hvordan og hvorfor ting er som de er!? Tenk, vi er bokstavelig talt laget av stjernestøv fra supernovaer. Hvordan kan man ikke bry seg om det?