Johannes Holden 17 år

Det er for lite lek og for mye fokus på detaljer og medaljer, mener innleggsforfatteren.

Det finnes ikke nok tilbud for dem som ikke vil bli best.

Vi nordmenn er stolte av våre toppidrettsutøvere. Vi er utrolig stolte over at vi som er en så liten nasjon, er gode i så utrolig mye.

Men samtidig som norske utøvere vinner OL-gull, er det utallige unge mennesker som mister idrettsgleden. Havner «de middelmådige» i skyggen av medaljevinnerne?

Debatten om toppidrett vs. breddeidrett har vart lenge. Når skal disse to skilles?

Når vi er små, er det ingen tvil om at topp og bredde burde kjøres sammen. Rett og slett fordi man skal la barn få leke. Men det er vanskeligere å leke når du kommer i en alder hvor det blir viktig å legge inn store mengder trening for å bli best.

Fjerner idrettsglede

Det finnes ikke nok tilbud for dem som ikke vil bli best. Disse barna og ungdommene siles sakte, men sikkert ut av idretten. Moroa blir borte. Det blir for lite lek og moro, og for mye terping på detaljer.

Hvorfor virker det som man skal skamme seg over å ønske å ha det gøy med idrett, uten å tenke over om man vinner eller taper?

For å bli best i en idrett, må du legge inn opp mot to-tre timer daglig med trening i en alder av 12–16 år. Det viser en undersøkelse utført av NRK.

Noe av det skumleste med dette er hvordan toppidrettsutøvere svarer på undersøkelsen. De forteller at mesteparten av deres treningstimer i denne aldersgruppen, er organisert trening.

Krever mye

Mange tror at «den norske idrettsmodellen» funker. Men det blir for enkelt.

Ja, vi ender kanskje opp med flere ekstremt gode idrettsutøvere. Men samtidig vil veldig mange falle fra helt. De mister idrettsgleden. Og idretten taper dem.

Årsaken er disse enorme treningsmengdene.

Jeg har selv drevet med håndball fra ung alder. Hele tiden har jeg vært midt i debatten om det skal satses på topp eller bredde. Pushingen for å satse handlet kort sagt om å få inn flere treninger hver uke.

Skademareritt ødelegger

Når unge merker at de til tross for stor innsats ikke kan bli best lenger, er det veldig vanlig å gi seg.

Og mange av de som kan bli best, forsvinner uansett, fordi de har trent for mye og ender opp i ulike typer skademareritt.

Selv har jeg slitt med skader de siste to årene, og idrettsgleden forsvinner sakte, men sikkert. Siden jeg skadet meg, har alle utenom én fra mitt gamle lag sagt seg ferdig med idretten.

De sluttet fordi de mistet moroa. Det ble for seriøst, det var ikke plass dem lenger.

Det var rett og slett ingen tilbud som funket for disse utøverne som ikke ønsket å bli best, men ønsket å ha det gøy med kompiser, med idretten som ekstra.

Medaljer er ikke det viktigste

Problemet er ikke at Norge vinner medaljer. Problemet er det vi ikke ser på TV: Alle dem som ikke er best. De som ikke vinner. De som har tapt interessen på grunn av toppingen i idretten.

Toppingen ender opp med å ødelegge idretten for så mange andre.

Kanskje skal vi ikke være så opptatt om vi vinner eller taper. Vi bør heller begynne å fokusere på hva som går tapt når det å vinne, blir alt som teller.

