Frøya Skjold Sjursæther Fylkesleder, Grønn Ungdom Vestland

14 minutter siden

Ja-siden vet utmerket godt at debatten om EU mest sannsynlig blir anspent, og at risikoen for et tredje nederlag er stor i en folkeavstemning, skriver debattanten.

Hverken Europa eller EU er det samme som i 1994.

I dag fyller jeg 16 år. Mitt bursdagsønske er en ny EU-debatt. En som henger med i tiden.

Vi har hatt to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap.

Den første var i 1972, hvor litt over halvparten av befolkningen stemte mot det som den gang het EF.

Den andre var i 1994, hvor litt over halvparten av befolkningen igjen stemte mot medlemskap av det som hadde blitt til EU – en politisk union med langt større ambisjoner for samarbeidet i Europa.

I praksis har EU-spørsmålet vært dødt i norsk politikk siden 1994, før debatten så smått begynte å blomstre igjen i vår. Jeg vil ha en ny debatt om Norges forhold til EU, men vi kan ikke diskutere norsk EU-medlemskap på samme premisser som vi gjorde på 90-tallet.

Krig og klima

Vi er i en helt annen verdenssituasjon i dag enn vi var i 1994. Jeg tror mange av oss husker hvordan det var å våkne opp til nyheten om Russlands invasjon av Ukraina 24. februar. Den morgenen tenkte jeg på hvor viktig europeisk samarbeid er, og kjente på behovet for å være en del av en demokratisk region som kjemper mot diktatur og undertrykkelse.

I tider hvor vi har diktatorer som Russlands president Vladimir Putin i vår egen verdensdel, mener jeg at det er viktigere enn noen gang at Norge samarbeider med andre fredelige demokratier.

Siden 1994 har klimakrisen også vist seg langt hissigere. FNs klimapanels hovedrapport som kom høsten 2021, viser en økning i ekstremvær over hele kloden. Rapporten viser at orkanene blir kraftigere, hetebølgene sterkere og regnskyllene mer intense. FNs generalsekretær meldte også kode rød for menneskeheten og ba alle land å slutte å lete etter kull, olje og gass.

Alternativet er verre

EU er blitt enige om ambisiøse klimamål og har også konkrete tiltak for å nå dem. Samtidig som Norge planlegger å bla opp for oljenæringen til langt etter 2050, skal EU være fossilfritt innen den tid.

EU ligger langt foran Norge i klimapolitikken, noe jeg mener spiller en vesentlig rolle i spørsmålet om norsk EU-medlemskap.

Ja-siden vet utmerket godt at debatten om EU mest sannsynlig blir anspent, og at risikoen for et tredje nederlag er stor i en folkeavstemning. Jeg mener likevel at alternativet er langt verre.

I en tid hvor EUs statsledere diskuterer nye klimatiltak, sanksjoner og hvordan vi skal gjenopprette og bevare fred i Europa, mener jeg det eneste ansvarlige er at også vi tar stilling til om Norge skal være med og påvirke hva EU beslutter.

I dag fyller jeg 16 år. Mitt bursdagsønske er at debatten om Norges forhold til EU fortsetter å vokse – fordi hverken Europa eller EU er det samme som det var i 1994.

