William Wathne Ungdomskandidat for AUF

7 minutter siden

Pride er et fellesskap som fortsatt møter hat og vold, skriver William Wathne, ungdomskandidat for AUF.

Jeg er en av de mer heldige. Ikke bare på verdensbasis, men også i Norge.

Da var det juni igjen.

Vi er ikke halvveis inn i den første sommermåneden, og kommentarfeltene er allerede blitt fylt til randen av tastaturkrigere som mener at Pride har gått for langt. Men har de et poeng?

Som skeiv i Norge er jeg i utgangspunktet en av de mer heldige blant verdens skeive befolkning. Jeg trengte ikke å forholde meg til konservative menigheter i lokalmiljøet, men ble godtatt som den jeg er, av venner og familie. Det har gjort reisen mot å akseptere meg selv mye lettere.

Fordommer

Det betyr imidlertid ikke at alle har hatt den samme opplevelsen. For jeg er en av de mer heldige. Ikke bare på verdensbasis, men også i Norge. Fortsatt er fordommene så store i samfunnet at det begrenser skeives mulighet til å leve lykkelige liv.

Som skeiv kommer man fort i kontakt med mange som sliter med å akseptere seg selv, nettopp på grunn av fordommene som fortsatt er der ute. Man kan frykte å bli gjort arveløs, bli kastet ut av hjemmet og miste kontakten med vennekretsen sin. Dette er en reell frykt som skeiv norsk ungdom fortsatt må forholde seg til.

Fortsatt nødvendig

Og det er nettopp derfor Pride trengs. Det er en feiring der mangfoldet i samfunnet vårt skinner gjennom, der alle usikre barn, unge og voksne kan se at det finnes så mange der ute som er som oss, og som støtter oss.

For når LHBTQI+-personer fortsatt får skjellsord kastet etter seg, og slag og spytt i ansiktet kun fordi de ble født annerledes enn mange andre, så viser det nettopp hvorfor Pride er så inderlig nødvendig.

For å svare på spørsmålet mitt innledningsvis: Har tastaturkrigerne et poeng?

Nei, de har ikke det. Pride er et fellesskap. Et fellesskap som fortsatt møter hat og vold. Men først og fremst et fellesskap som er vakkert, mangfoldig og fullt av kjærlighet. Det er noe alle kan stille seg bak.

God sommer og happy Pride!

