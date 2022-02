Mobilavhengighet ødelegger skolen

Felix Wentworth 14 år

Nå nettopp

Barneskoleelever i Trondheim som bruker mobil og Ipader i klasserommet. Bildet er modellklarert.

Mobiltelefoner burde ikke være en del av skoledagen.

Si ;D-innlegg

Skolen har endret seg mye de siste årene. Før var det hovedsakelig bøker, i motsetning til den nyere løsningen – nemlig internett. Det er ikke bare i timene man bruker PC-er og mobiler, men også etter skoleklokken ringer.

Dataspill og chatting foregår mer og mer, og det går ikke en dag uten at man bruker de forskjellige appene og spillene. Dette må begrenses.

Press og stress

Mobil er den enheten som blir mest brukt mellom timene. I Norge har nesten alle ungdommer egen mobil, og presset om å ha den beste modellen er skyhøyt. Dette er et kolossalt problem. Tusenvis av ungdommer blir stresset og slitne. Det er også andre ting som kan skape press, som aktivitet på appene. Hvis man ikke er aktiv, kan man bli sett på som selvopptatt.

Da jeg spurte flere elever på en skole vest i Oslo om de ble distrahert av å ha mobilen rundt seg i skoletiden, var det forskjellige meninger. Jentene var ganske splittet. Noen tenkte det var distraherende, mens andre godt kunne ha mobilen rundt seg i timene. I motsetning til jentene var guttene mer enige. Nesten hver eneste gutt jeg spurte, tenkte det var «litt» eller «ganske» distraherende.

Det er uakseptablert at PC-er ikke alltid er finansiert av skolene, skriver Felix Wentworth (14).

Mangel på utstyr

Det er ubegrenset med skarp informasjon på mobilene våre. Man er bare noen få tastetrykk unna all den informasjonen man ønsker. Mange vil dermed argumentere for at mobiler er en god ting, for man kan bruke det til mer effektiv læring. Dette synes jeg er et forferdelig upresist argument!

I de fleste tilfeller får man gjort akkurat de samme tingene på en PC som man får gjort på en telefon. Ifølge «gratisprinsippet» i skolen skal skole-PC være gratis i grunnskolen. Når man begynner på videregående skole, er det ikke krav om at skolen skal dekke alle kostnadene. Uheldigvis begynner flere og flere skoler å gå bort fra dette. Dette kan føre til større forskjeller mellom elever.

Det er uakseptabelt at PC-er ikke alltid er finansiert av skolene. Hadde det vært opp til meg, ville ikke mobilene vært en del av skoledagen.

