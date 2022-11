Norsk kjernekraft er løsningen, ikke problemet

Hein Toresønn Økseter Knudsen Fylkesstyremedlem, Innlandet Unge Venstre

9 minutter siden

Dette handler ikke kun om økonomi eller miljø, skriver debattanten. Bilder viser en atomreaktor i Essenbach, Tyskland.

Den norske kjernekraft-debatten står fortsatt stille. Det er absurd.

Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer om den verste energikrisen siden 70-tallet: «Vi hadde to energikriser på midten av 1970-tallet og noen år etter det. Men den gang handlet det om olje. Nå har vi en oljekrise, en gasskrise og en elektrisitetskrise på samme tid», sa leder Faith Birgol til den tyske avisen Der Spiegel arrow-outward-link i sommer.

Da er det tydelig at vi trenger radikal forandring i energipolitikken. Vi trenger mer energi, og den skal være både billig og grønn. Kjernekraft kan produsere strøm til helt ned i 30 øre kWh. Det er billig. Vi et helt avhengige av mer energi om prisene skal ned.

Prisene må ned

Mens regjeringen deler ut bjørnetjeneste etter bjørnetjeneste gjennom strøm-pakker, vil Unge Venstre gjennomføre tiltak som faktisk får prisene ned. Det er nemlig sånn at de eneste måtene å få prisene ned på, er å få mer strøm inn i markedet eller å senke forbruket.

Strømforbruket ser ikke ut til å gå nedover på noen måte ennå, og da må man produsere mer grønn energi. Kjernekraft er løsningen.

Norge og verden må omstille seg. Vi må gå over fra å basere oss på fossile energikilder til utslippsfrie. Her er nesten alle eksperter enige: Vi trenger mer kjernekraft om vi skal nå utslippsmålene vi har satt oss. Blant annet mener FNs klimapanel at mengden atomkraft bør øke med 500 prosent arrow-outward-link om vi skal nå målene.

Ikke bare økonomi og miljø

Selv om både vind, vann og geotermisk varmeenergi er fantastiske løsninger, er de noe ustabile på grunn av vær, de har konsekvenser for naturen, og de har perioder med lavere produksjon.

Kjernekraft har null utslipp, liten påvirkning på naturen og er en stabil energikilde. Vi trenger absolutt all form for grønn energi vi kan få.

Dette handler heller ikke kun om økonomi eller miljø. Europa må stoppe importen av russisk gass, som Putin bruker til å drive krigføring i Ukraina. Den eneste måten EU kan gjøre seg mindre avhengig av Russland på, er å bygge mer grønn energi, og en del av den energien må være kjernekraft.

Norge er en energinasjon i Europa og i verden. Det har vi vært i lang tid – helt siden vannkraften kom for over 100 år siden og senere gjennom oljeeventyret som startet lille julaften i 1969. Men Norge må bygge fremtidens energi, ikke fortidens.

Klart det før

Ole Reistad var reaktorsjef på Norges siste atomreaktor på Kjeller før den ble nedlagt i 2019. I Teknisk Ukeblad arrow-outward-link argumenterer han for at vi har «hverken kompetansen, menneskene, lovverket, eller industrien som skal til for å bygge kommersielle kjernekraft i Norge nå».

Men vi hadde hverken kompetansen, menneskene, lovverket eller industrien da vannkraften kom på slutten av 1800-tallet, eller da oljeeventyret kom på 70-tallet. Det Norge derimot har vist, er at vi er i stand til å skaffe dette.

Kjernekraft er den eneste nullutslipps og væruavhengige energikilden som kan brukes i stor skala. Det er en energikilde som verden og Norge trenger.

