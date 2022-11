Jeg er fransk, og i år var jeg bøssebærer for første gang

Balthazar Sellier (21 år) Bøssebærer under årets TV-aksjon

Som utlending følte jeg meg glad og stolt over å være en del av denne norske tradisjonen, skriver debattanten.

Slik gikk det da jeg gikk fra dør til dør på Frogner.

Det er 23. oktober 2022. På denne litt regnfulle søndagen går mange bøssebærere ut i gatene og ringer på dører for å samle inn mest mulig penger til TV-aksjonen. I år var det organisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) som sto i spissen for kampanjen.

Det er en organisasjon av fransk opprinnelse. arrow-outward-link Men det er av overbevisning og ikke av patriotisme at jeg tar på meg allværsjakken for å være bøssebærer for første gang. På Frogner, på Oslos beste vestkant.

Frivillighetens år appellerte til meg

Jeg hadde hatt sommerjobb for Leger Uten Grenser noen måneder tidligere. Det føltes derfor riktig å stille opp som frivillig under TV-aksjonen, spesielt siden jeg var blitt fortalt at 2022 er frivillighetens år i Norge. Noe slikt har vi ikke i Frankrike.

Utstyrt med en bøsse og kart over to gater skal jeg ringe på dørklokkene til bygårdene i et av de rikeste nabolagene i Norge denne kvelden.

Jeg starter med en bygning som er utsmykket med en praktfull gravering over inngangsdøren. Jeg sliter med å komme meg inn før en mannsstemme endelig åpner for meg. Ved første dør er det en engelskspråklig mann som åpner døren. Han gir meg 100 kroner uten å stille for mange spørsmål. Jeg begynner å glede meg til resten av kvelden. Dette kan bli bra.

I resten av bygget og det neste er det få som åpner

I resten av bygget og det neste er det få som åpner. Det er bare fire eller fem nordmenn som tør å si noen få ord til meg når de avslår forespørselen min.

Det er en kjensgjerning at det kan være vanskelig å gå slik fra dør til dør, men jeg er blitt fortalt at nordmenn ser på TV-aksjonen som en institusjon. Mange har vært bøssebærere minst én gang i livet og gått fra hus til hus til inntekt for en god sak, akkurat som jeg.

Den franske versjonen av TV-aksjonen «le téléthon» arrangeres én gang i året. Den er alltid dedikert til samme sak, nemlig kampen mot sjeldne sykdommer. Som i Norge samler «le téléthon» inn penger under lokale arrangementer, men vi går ikke fra dør til dør som her.

Opplevelsen av egoisme

På runden min på Frogner forsøker jeg en tredje bygård, fast bestemt på at det hvite klistermerket med røde bokstaver som sier Leger Uten Grenser, vil tale for seg, slik at bøssen fylles til randen. Jeg ringer på, og en kvinnestemme svarer.

Jeg ber høflig om å få komme inn, så jeg kan gjøre jobben min, slik som 100.000 andre frivillige i Norge gjør akkurat nå. Hun svarer med en tørr og selvsikker stemme: «Nei, jeg kjenner ikke deg.» Jeg tenker «jeg kjenner ikke deg, heller», men velger å være offensiv.

Jeg forklarer med en høflig stemme på norsk med fransk aksent hvorfor årets TV-aksjon er en god sak. Et nytt «nei» kommer fra høyttaleren på dørklokken i messing. Deretter er det radiostillhet.

Jeg blir overrasket. Jeg kjenner på et sinne som vokser. Ikke å gi er én ting, men ikke å gi denne unge bøssebæreren en sjanse engang, opplever jeg som tungt og egoistisk.

Nordmenns hverdag og virkeligheten

Senere møter jeg en estisk mann, som er uvitende om hva som skjer denne kvelden. Men han liker prosjektet og gir meg kveldens største beløp: 250 kroner.

Flere andre unge, norske jenter med kunnskap om hva TV-aksjonen representerer, nøler heller ikke et sekund med å donere. Heller ikke en 40-åring som har lagt klar sedler på kommoden i gangen, og som bare ventet på mitt besøk for å kunne gi dem. Etter en vanskelig start ender kvelden ganske bra.

Frogner bydel ga 13 kroner pr. innbygger via bøsse arrow-outward-link og kom med det langt ned på listen over hvilke bydeler i Oslo som ga mest på denne måten. Jeg forstår at man ikke er forpliktet til å donere penger til TV-aksjonen, og at alle ikke har mulighet. Jeg kunne likevel ønske at de som er bosatt i en så ressurssterk bydel, samlet sett kunne ha gitt mer til bøssebærerne. Men kanskje har de gitt penger på andre måter.

Utrolig opplevelse

Å være bøssebærer var fortsatt en utrolig opplevelse. Jeg bidro, som så mange andre, til et viktig humanitært prosjekt. Å spasere gjennom de vakre gatene i Frogner var spennende. Som utlending følte jeg meg glad og stolt over å være en del av denne norske tradisjonen - og dermed hjelpe, på et språk jeg knapt mestrer, tusenvis av mennesker på den andre siden av planeten.

Totalt ble det samlet inn 266 millioner kroner arrow-outward-link til Leger Uten Grenser under årets TV-aksjon. Det er ny rekord! Det viser tross alt hvor hjertet til nordmenn ligger.

Takk til alle som bidro! Merci!

