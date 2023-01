Lever vi på og i det ekte?

07.01.2023 08:30

Det er forståelig, men samtidig skummelt at mobilen tar så stor plass i hverdagen vår. Det er som om den er blitt en slags eneste utvei, skriver debattanten.

Det er ofte jeg skulle ønske jeg vokste opp i en annen generasjon.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Vi lever i en modernisert, digital verden full av elektroniske midler. Jeg skal ærlig innrømme at det er noen ganger jeg tenker «hva er det jeg driver med?» der jeg sitter og scroller på mobilen min.

Jeg sender hjerter over skjermen og kjenner på gledesrus hvis jeg får noen i retur. Hvordan havnet jeg her? Hvordan havnet vi her?

Enkelte ganger spør jeg meg selv hvordan verden virkelig kan ha blitt så narsissistisk at så mange av oss tror at alle er opptatt av oss. For i virkeligheten er jo alle kun opptatt av seg selv.

Likevel bader vi i hverandres videoer og perfekte Insta-bilder og later som vi bryr oss. Vi sammenligner oss med mennesker vi ikke engang vet hvem er. Det er nok ikke bare jeg som synes denne utviklingen er bekymringsfull. Samtidig føles det umulig å stanse den.

Prestere på to plattformer

Når man henter frem mobilen, er det som om man stenger alt annet ute. Man går inn i sin egen lille boble. For mange ungdommer inkludert meg selv er dette den eneste måten å koble ordentlig av på.

Det er forståelig, men samtidig skummelt at mobilen tar så stor plass i hverdagen vår. Det er som om den er blitt en slags eneste utvei. For mange vil heller sitte inne på mobilen enn å være ute og finne på ting med venner.

Selv sammen med andre tar mobilen stor plass. Det er ofte jeg skulle ønske jeg vokste opp i en annen generasjon, hvor alle levde i den «ekte» verden. Jeg tenker på hvor fint det hadde vært om man ikke måtte prestere på to ulike plattformer på samme tid.

Jeg tror denne utviklingen er farlig. Ikke minst bekymringsfull. For det er gjentatte ganger når jeg sitter og scroller, at jeg gløtter opp og ser: Det er jo her den virkelige verden skjer. Verden skjer! Likevel ser jeg jo at alle rundt meg sitter som meg.

Verden skjer! Likevel ser jeg jo at alle rundt meg sitter som meg.

Kan ikke slette

Det er ingen i min generasjon som sitter på bussen og stirrer ut av vinduet. Det er ingen som går ut døren uten mobilen i baklommen. Nei, alle sitter og stirrer ned i mobilen sin.

Når forskere sier vi ikke er langt unna en totalt digitalisert verden, blir jeg heller ikke overrasket. Vi ser jo allerede hvor stor innvirkning digitaliseringen har hatt på oss.

Som ungdom er det heller ikke bare å slette alt sammen og bare eksistere. Nei, forlater du den digitale verden, kan man trygt si du også forlater den ekte. Du får nemlig ikke med deg hva som skjer rundt deg. Du faller dermed av samtaleemnene mellom kompiser og venninner på skolen, og hvem vil vel det? Trist, synes jeg dette er.

Jeg føler mange i dag dømmer deg for hvem du er på nettet, og ikke hvem du er i virkeligheten. Vi lager fordommer mot folk vi ikke engang kjenner. Det er vanskelig at man hele tiden må tenke på hva andre mennesker synes om deg.

Vi må begynne å forstå at det eneste ekte i denne verden er nettopp det ekte.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!