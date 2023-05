Som ung tysker er det én ting jeg misunner dere nordmenn

Jeg bodde nylig ett år i Norge. Ett av mine favorittminner er nasjonaldagen, skriver tyske Nele Brombach (20).

Jeg skulle ønske jeg kunne feire landet mitt på samme måte som dere.

16.05.2023 08:00

Mens det i Norge er normalt å ha flagg i hagen, på skolen eller i byen, finner du det tyske flagget bare ved offentlige bygninger.

Bare annethvert år når det er fotball-VM eller fotball-EM, føles det som om det er akseptert å vise offentlig at du står bak landet ditt. Men etter fire uker med fotball er alt over, og alt som kan tyde på at nasjonal stolthet på et tidspunkt ble følt, blir fjernet.

Jeg bodde nylig ett år i Norge. Ett av mine favorittminner er nasjonaldagen. En dag hvor alt er pakket inn i glede. Alle feirer landet sitt, alle feirer Norge. Dette var noe helt nytt for meg.

I Tyskland skammer vi oss ikke over landet vårt, men historien hefter ved oss, og det er vanskelig å løsrive seg fra den.

Jeg mener på ingen måte at man skal glemme historien. Tvert imot – vi må snakke om og fordømme det som skjedde. Vi må gjøre alt vi kan for at historien ikke skal gjenta seg. Men Tyskland har endret seg, og landet har gjort mye for å oppnå disse endringene.

Redde for andres oppfatning

Det betyr ikke at det ikke finnes nazister her som ikke forstår hvorfor vi skal jobbe mot historien, og som demonstrerer med Hitler-hilsener.

Men disse utgjør kun en liten del av Tyskland.

For å forhindre at slike mennesker får overtaket må vi tyskere holde sammen. Men hvordan skal vi få til dette samholdet i praksis når det føles som om vi ikke får lov til å være stolte og feire landet vårt sammen?

Nele Brombach jobbet som au pair i Norge i ett år. Bildet er fra nasjonaldagen.

Mange av oss er redde for hvordan folk i andre land skal oppleve oss. Dette er også vanskelig for unge mennesker, fordi vi vokste opp med denne situasjonen. Gang på gang er vi på subtilt vis blitt fortalt at det er feil å føle nasjonal stolthet over landet vårt. Det er ikke lett å bryte ut av denne syklusen.

Det er ingen barn i gatene som vifter med flagget og synger, ingen parade, ingen tradisjonell mat

Min generasjon ble født lenge etter krigen, men vi er redde for å støte menneskene som led under grusomhetene. Vi kan bare beklage det som skjedde i landet vårt, og prøve å nå et punkt der andre ikke lenger ser det som en fare hvis vi er stolte av Tyskland.

Mistet nærheten til hverandre

Vi tyskere har gjennom historien ikke bare mistet vår nasjonale stolthet, men også til en viss grad nærheten til hverandre. En nærhet som jeg fant i Norge. En nærhet som jeg heller ikke finner i Tyskland 3. oktober – dagen for tysk enhet.

Denne dagen feirer vi egentlig at Tyskland ikke lenger er delt i to. Men vi feirer ikke sammen. Det er ingen barn i gatene som vifter med flagget og synger, ingen folketog, ingen tradisjonell mat.

Vi har en fest i Berlin, og i tillegg blir hvert år én av de 16 delstatene valgt til å være vertskap for feiringen. Men hva skjer med fellesskapet når det bare er to steder i hele Tyskland hvor man kan feire på denne måten?

De fleste tyskere sitter hjemme og er glade for at vi ikke må på jobb eller skole. Ellers føles Tysklands nasjonaldag på mange måter som alle andre dager.

På denne dagen blir man som ung tysker ofte enda mer bevisst på hvor langt fra hverandre vi er. En inndeling i øst og vest eksisterer fortsatt. Ikke så sterkt som før, men likevel merkbart.

Fortsatt delt

Mange mennesker som bor i Øst-Tyskland, opplever fortsatt å være vanskeligstilt. I snitt tjener de mindre enn folk fra Vest-Tyskland, og de fleste av de store og attraktive byene ligger i vest, noe som også er et problem for den yngre generasjonen. Flere av de unge i øst flytter fordi de har flere muligheter i vest. De som blir igjen, må leve med det som for noen oppleves som mangel på muligheter.

På denne måten går misnøyen i arv fra generasjon til generasjon.

Min generasjon er ikke historie – vi lever her og nå.

I fremtiden trenger Tyskland et folk som holder sammen, som endrer Tyskland sammen. Men det kan vi bare oppnå hvis vi blir kvitt følelsen mange bærer på, følelsen av at vi ikke har lov til å se på landet vårt som noe vi er stolte over.

Derfor må folk i andre land slutte å straffe et land som ikke lenger eksisterer på den måten som det en gang gjorde. For eksempel kan man slutte å bruke «morsomme» kommentarer i filmer for å påpeke at tyskerne er «de slemme».

Det aller viktigste

Men det aller viktigste er at vi tyskere slutter å straffe oss selv, slik mange gjør i dag. Vi tillater oss ikke å uttrykke nasjonal stolthet fordi vi har en følelse at det er forbudt.

Her kan Norge være et godt eksempel for oss. Der har folk minst én ting til felles – kjærlighet til landet sitt.

Inntil vi tyskere kommer oss dit, er jeg i Norge på 17. mai. Jeg er her for å feire et land som er blitt mitt andre hjem. Og for ikke å gi opp håpet om at jeg en gang skal få oppleve det samme i Tyskland. Min generasjon er ikke historie – vi lever her og nå.

