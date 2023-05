Dagens fraværsgrense er klar for skraphaugen

Hvordan kan noen forsvare dagens fraværsgrense når den åpenbart ikke er bærekraftig i en fastlegekrise, undrer debattanten.

Det er en god idé å se på en annen modell.

Etter at AUF fikk gjennomslag på landsmøtet for å vrake fraværsgrensen, har flere reagert, inkludert Unge Høyres leder Ola Svenneby i Dagsnytt Atten.

Han mener fraværsgrensen har fungert fordi fraværet i norsk skole har gått ned, og at man har oppnådd det man ønsket.

Men fraværsgrensen handler ikke kun om å få ned fravær. Man ønsket også å hindre frafall og sørge for at flere består. Har det skjedd?

Flere problemer

Fastlegeutvalget har hatt en gjennomgang hvor de ser på tiltak for å frigjøre plass for fastleger. Et av tiltakene var at fravær i videregående skole burde håndteres i utdanningssektoren. Jeg forstår ikke hvordan noen kan forsvare dagens fraværsgrense når den åpenbart ikke er bærekraftig i en fastlegekrise.

Har de sett på den sosiale profilen og hvordan dette går ut over de elevene som er svakest stilt? Hva om det er de som har mest grunnlag for å skulle ha fravær, som lettest får fraværet sitt dekket?

Usosial modell

Fraværsgrensen er blitt praktisert ulikt, ifølge en rapport fra forskningsorganisasjonen Fafo. Noen lærere har for eksempel latt være å føre fravær når eleven har gått over 10-prosentgrensen, mens andre har ført opp alt.

Man kan heller ikke se bort ifra at det å ha mer ressurssterke foreldre kan spille en rolle her. I sum virker det som en god idé å se på en annen modell enn dagens byråkratiske, usosiale og geografisk problematiske fraværsgrense.

