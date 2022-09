Det er bedre at ivrige «kids» mister gnisten, enn at vi mister fellesskapet

August Wærstad-Aalandslid (18) Politisk nestleder i AUF Akershus og målvakt for Oppegård IL

25 minutter siden

Fotball er arenaen hvor fellesskapet skinner som mest, skriver innsender. Bildet er fra Norway Cup tidligere i år.

Breddeidretten skal først og fremst være en sosial arena, ikke en arena for satsing.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

I NRK Ytring lørdag 10. september skrev en anonym fotballpappa at «ivrige» kids mister gnisten i fotballen fordi alle får spille like mye. Det er feil.

Jeg står i mål for et middels godt fotballag, Oppegård IL gutter 04. Vi vinner 15-2, og vi taper 10–1. Vi har spilt sammen i 13 år, med oppturer som seriegull i 3. divisjon gutter 17 og nedturer i hver bidige cup vi tvinges med på.

Det jeg har lært av 13 år med fotball, er at de som får spilletid og føler at idretten er en trygg sosial arena, de blir værende. Ikke de som har kommet lengst i puberteten, ikke de med mest talent og ikke de med fotballfedre som holder på med «Project Mbappé».

Breddefotballen er et fellesskap

Fotball er arenaen hvor fellesskapet skinner sterkest, hvor det ikke betyr så mye om du heter Hamza eller Mikkel. Der det ikke betyr så mye hvor stor lommeboken til foreldrene dine er. Det som betyr noe, er at man vinner og taper sammen som et lag.

Den lagfølelsen får man ikke hvis man sitter på benken gjennom hele kampen fordi man må gjøre plass til de flinkeste.

Ikke alle som er med på et fotballag, har samme interesser. Noen er med på fotballen for å ha en vennegjeng, noen er med for å bli den neste middelmådige spilleren i OBOS-ligaen. Og det er helt greit!

Risikerer å falle utenfor

Poenget er at de spiller på samme lag, og da er det riktig at de får like mye spilletid.

For dem som faller utenfor, er ikke løsningen å prioritere de talentfulle ungene i enda større grad. For dem er det breddefotballen, hvor alle får være like mye med, som gjelder.

Breddefotballen er vakker, la oss beholde det fellesskapet.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.