Det er for mye fokus på å skrive lange tekster i skolen!

Kristian Obasi Rekdal 17 år

12 minutter siden

For elever som meg er en Powerpoint-presentasjon uten manus en bedre måte å måle kompetanse på, skriver debattanten.

Jeg er sterkere muntlig enn skriftlig. Det ødelegger for meg – selv i de muntlige fagene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hver elev som går gjennom det norske skolesystemet, må skrive lange tekster for å bevise sin kompetanse i fagene. Men hvorfor?

En elev som er kjempeflink i for eksempel rettslære, men ikke særlig flink til å skrive tekster, vil ikke kunne vise all kunnskapen sin. Dermed vil eleven kunne få en lavere karakter.

De som ikke er like flinke i det faglige i rettslære, vil kunne få høyere karakter bare fordi de kan formulere seg bedre skriftlig. På hvilken måte er det rettferdig?

Trakk ned karakteren

Alle har forskjellige måter de viser kompetansen sin på. Noen er kanskje veldig flinke til å utdype seg skriftlig, mens andre er bedre muntlig. Selv er jeg en av de sistnevnte.

Fokuset på å skrive tekster i det norske skolesystemet er så ekstremt at det til og med går ut over de muntlige fagene i skolen. I fjor hadde jeg for eksempel et muntlig fag jeg er flink i.

Der måtte vi skrive en oppgave på 1500 ord, som jeg fikk en 3-er på. Dette trakk ned standpunktkarakteren min.

Mister dyktige folk

Grunnene jeg har hørt til at vi må skrive tekster, er at det forbereder oss til eksamen og universitetet. Men hvorfor må man skrive tekster der? Hvorfor kan vi ikke endre eksamens- og universitetssystemet også? Begge systemene eliminerer de som ikke klarer å skrive en god tekst på flere sider, noen ganger dusinvis av sider. Dette er hverken bra for individet eller arbeidsmarkedet.

For elever som meg er en Powerpoint-presentasjon uten manus en bedre måte å måle kompetanse på. Derfor mener jeg at man bør kunne velge mellom muntlig eller skriftlig vurdering.

