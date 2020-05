Jeg går i 2. klasse på videregående skole. Jeg har nå hatt hjemmeskole siden 12. mars, og jeg har ærlig talt hatt det kjempefint. Jeg gjør det bedre på skolen, jeg er mer konsentrert, og jeg liker å ha timer over nettet. Alle de små distraksjonene som jeg ville hatt i et klasserom, er helt vekk, enten det er pratingen bak meg eller en penn som klikker.

Jeg kan høre på musikk mens jeg jobber, jeg kan gjøre oppgaver i mitt eget tempo, og jeg kan gå helt inn i mitt eget hode. Jeg slipper å stå opp 05.45 hver dag for å rekke tog og buss.

Lærerne har hørt på ideene og tilbakemeldingene vi har gitt dem, og de har gitt oss flotte og varierte opplegg som jeg personlig har elsket å jobbe med. Dette kunne jeg gjerne ha gjort året ut!

Men nei. Slik blir det altså ikke.

Rett og slett dumt

7. mai fikk vi beskjed om at alle skolene i Norge skal åpne 11. mai. Jeg ble ærlig talt sjokkert over at dette er det regjeringen har valgt å gjøre.

Jeg skjønner at barnehager og klassetrinn opp til 10. klasse bør få komme tilbake. Barn trenger å være sosiale, de trenger mer oppfølging, og det er lettere å dele opp klassene om det er nødvendig. Men beslutningen om å åpne vgs. er ikke bare meningsløs, den er rett og slett dum.

Privat

Jeg går på musikk, dans og drama, en linje som krever nærkontakt med andre. Skolen min har dessuten over 900 elever. FHI sier at man ikke bør være mer enn 20 folk på ett sted, og da med én meters avstand.

For å være helt ærlig, føler jeg meg ikke trygg.

Ikke prioriter meg

Jeg liker dessuten ikke tanken på å reise i over en halvtime på offentlig transport for muligens å frakte eller få smitte, når jeg kunne hatt samme opplegg hjemme uten fare.

Jeg skjønner hva regjeringen går for. Jeg skjønner at de vil gi oss en normal hverdag og prøve å åpne Norge sakte, men sikkert.

Men kjære skoler, tenk nøye gjennom dette.

Ikke prioriter meg, en elev på studiespesialisering som ikke må møte opp fysisk. Ikke prioriter de som har det helt fint hjemme, og ikke trenger ekstra oppfølging i et fysisk klasserom.

