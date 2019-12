Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Simen Bondevik (19) fra Follo, gruppeleder i Nordre Follo KrFU.

Jeg har alltid vært opptatt av å vise respekt for de menneskene som sitter og tigger. Jeg har alltid vært bevisst på at dette er mennesker i en vanskelig situasjon. Jeg har alltid sagt «hei» og smilt når jeg har gått forbi noen. Men en gang gjorde jeg noe mer enn bare å smile og si «hei». Den gangen forandret hvordan jeg så på verden.

Sett ham før

Det var en kald desemberdag, og jeg skulle på det siste styremøtet i Akershus KrFU før juleferien. Jeg husker jeg syntes veldig synd på meg selv. Det var en skikkelig travel og slitsom dag, og jeg var ordentlig forkjølet. I tillegg hadde jeg ikke spist på lenge.

På veien til møtet, som jeg egentlig allerede var sent ute til, bestemte jeg meg for å løpe innom McDonalds. Det tok ganske lang tid før jeg fikk maten. Selvfølgelig skulle de bruke ekstra lang tid akkurat denne dagen siden jeg allerede var for sent ute til et viktig møte, forkjølet og skikkelig sulten. Da jeg endelig fikk maten min, tok jeg den med og begynte å løpe i retning partikontoret.

På veien løp jeg forbi en mann som satt innpakket i et teppe og tigget. Jeg hadde sett ham tigge et par ganger før på akkurat samme sted. Og hver gang jeg hadde sett ham, hadde jeg nikket, smilt og sagt «hei». Det har jeg alltid syntes har vært viktig – å vise respekt og høflighet overfor mennesker i en veldig vanskelig situasjon.

Men jeg hadde sjeldent gjort noe mer enn å si «hei».

Ville ha mer mat

Denne gangen syntes jeg ekstra synd på ham som satt der. Det var iskaldt ute, og pengekoppen hans var nesten helt tom. Så jeg tilbød ham den ene burgeren jeg hadde kjøpt. Han smilte og sa «tusen takk». Jeg sa at det bare skulle mangle, og jeg var veldig klar for å løpe videre til møtet. Idet jeg snudde meg og skulle til å løpe videre, spurte han: «Kan du kjøpe mer mat til meg?»

Min umiddelbare tanke var: «Hvorfor kunne han ikke bare takke for det han fikk?». Men før jeg rakk å fullføre den egoistiske tankerekken min, fortsatte han. Han fortalte at han ikke hadde spist noe i hele dag, det hadde han ikke råd til. Han måtte spare penger for å kjøpe julegave til en venn.

Akkurat de ordene satt en skikkelig støkk i meg.

Endret synet mitt

Ikke bare følte jeg meg forferdelig teit som hadde irritert meg over at han spurte om mer, men jeg ble skikkelig trist. Tenk at folk i Norge ikke har råd til nok mat engang. Jeg visste det var mye ekstrem fattigdom i verden, det er en stor del av grunnen til at jeg engasjerer meg i politikken, men det er jammen meg folk i Norge som også lever under tøffe forhold.

Det endret veldig synet mitt på hvor vanskelig hverdagen er for mennesker, også her i Norge. Etter dette har jeg prøvd å gjøre mer enn bare å si «hei» oftere. Det kan bety veldig mye for den det gjelder. Og etter dette har jeg skammet meg enda mer over at det finnes partier i Norge som vil nekte mennesker i nød å be om hjelp.

