Mange ungdommer opplever å bli harselert med for sitt engasjement i klimadebatten og for at de ikke innser hvor komplisert klimaendringer faktisk er. Men alle de som demonstrerte på fredag, har innsett en vond sannhet: Ting kan ikke fortsette som før. Hvorfor blir så mange voksne så provosert av denne sannheten, til det punktet hvor de ber ungdommer begå selvmord fordi de går i klimastreik?

Jeg tror det bunner ut i noe så enkelt og så ufattelig vanskelig som frykt.

Frykt for at man har vært en del av et system som nå truer selve livsgrunnlaget vårt. Frykt for endringene som må komme hvis vi skal gå over til et grønt samfunn. Frykt for at det allerede er for sent å gjøre noe med problemet.

Frykten fører til hets

Dette gjelder ikke alle, vil noen si. Men det gjelder mange nok, og det gjelder altfor mange av dem som sitter med de viktigste verktøyene for å gjennomføre det grønne skiftet. Noen uttrykker frykten sin på en svært utagerende måte i kommentarfelt på Facebook. Men regjeringen og Stortinget er like lite konstruktive. De fremstår også som offer for sin egen redsel.

For dessverre er frykt er en slu djevel. Når den sitrer i kroppen, er det lett å falle inn i apati, eller havne på defensiven. Da kan man ende med å be ungdommen bli på skolen istedenfor å streike, eller trakassere engasjert ungdom på nett.

Frykten blir til kynisme som, i motsetning til det mange tror, ikke er objektiv.

Kynisme vil aldri la oss se at ambisiøse endringer er mulig. Vi blir låst i det samme tankesettet som førte oss hit. Det er det siste klimadebatten trenger.

Jeg kjenner også på frykten

Alle som er engasjert i klimasaken, kjenner på denne samme frykten. Jeg kan kjenne på den daglig.

Jeg tør å være modig fordi jeg har funnet et fellesskap som gir meg styrke til å være det. Så kanskje istedenfor å sukke oppgitt over dem som kritiserer klimastreiken, er det på tide heller å anerkjenner frykten deres. Og åpne våre egne armer og si "jeg er også redd".

For ja, frykt gir oss mulighet til å vise mot, men enda viktigere – når frykten spres, har vi også en mulighet til å møte den med kjærlighet. Og det er denne kjærligheten som gir oss kraften til å bli en del av løsningen.

Kjærlighet fritar ikke for ansvar – heller det motsatte. Kjærlighet er fellesskap, noe vi trenger mer av når vi står overfor en krise så stor som nå. Fordi kjærlighet, på sitt mest grunnleggende nivå, er handling, og vi kan ikke forbli handlingslammede lenger.

Kanskje er det en utopisk tanke. Men jeg tror ikke det er umulig. Ungdommene som streiket på fredag, tok et valg. De valgte kjærlighet, og det gir meg håp. Nå må vi spre denne kjærligheten videre, slik at ingen – hverken politikere eller Facebook-troll – kan gjemme seg i frykten lenger.

