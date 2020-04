Selv om Norge har et av verdens beste helsevesen, er kunnskapen om kvinnehelse skremmende lav.

Kvinner får flere sykdommer og helseplager enn menn gjennom livet. Kvinner har 66 prosent høyere sykefravær enn menn. Nesten tre av fem uføretrygdede er kvinner. Dette er alarmerende tall som må tas på alvor. Menn og kvinner må få like god behandling når de blir syke.

Et stort hjertesukk

Flere sykdommer arter seg forskjellig for menn og kvinner, for eksempel hjerteinfarkt. Dette er den vanligste dødsårsaken for norske kvinner. Forskning på kvinnehjertet viser at kvinner har mer diffuse symptomer enn menn, og det er ikke alltid kvinner opplever for eksempel smerter i brystet og kvalme.

Derfor kan hjerteproblemer hos kvinner bli forvekslet med at de er slitne, blir eldre eller har influensa. Nå kjenner vi heldigvis til dette, takket være nyere medisinsk forskning.

Likevel ser vi i rapporten «Hva vet vi om kvinnehelse?» fra Kilden kjønnsforskning og Norske Kvinners Sanitetsforening at vi fremdeles vet for lite om hvordan hjertemedisiner kan virke ulikt for menn og kvinner. I dag er det overvekt av menn som deltar i studier på hjertemedikamenter.

I de studiene som har et tilstrekkelig antall kvinner, finner forskere ofte viktige kjønnsforskjeller, som at kvinner reagerer annerledes enn menn på ulike medikamenter. Dette kan være avgjørende i behandlingen av kvinner med hjertesykdommer, og det viser at det er utrolig viktig at kvinners representasjon også er tilstrekkelig i studiene.

Mer penger til kvinnehelse

Det er også for lite kunnskap om sykdom som oftest rammer kvinner, for eksempel ME, også kjent som kronisk utmattelsessyndrom. Denne sykdommen rammer dobbelt så mange kvinner som menn, og i Norge er det cirka 15.000 som er rammet.

Frem til 2019 ble det gitt to millioner kroner til et forskningsprosjekt på ME ved UiB, men i fjor ble disse forskningsmidlene fjernet. Dette er et steg i feil retning, og Høyre må støtte flere forskningsprosjekter på kvinnesykdommene vi vet for lite om.

Regjeringen skal sette ned et utvalg som vil se nærmere på kvinners helse og helse i kjønnsperspektiv. Dette må gi svar på hvilke forskningsprosjekter som må prioriteres for å gi kvinner tilgang på behandlingen de fortjener.

Samtidig må det følge med mer penger til forskning på kvinnehelse. Dette vil være viktige skritt i retning av en lik og rettferdig behandling av menn og kvinner i helsevesenet.

