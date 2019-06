I år har tusenvis av miljøopptatte ungdommer streiket utenfor viktige bygninger i landet.

Se for dere at politiet en dag kom ut og drepte hundre av oss.

Se for dere at de kastet kroppene til de døde vennene våre i sjøen.

Se for dere at myndighetene kuttet internett for å hindre oss i å planlegge noe mer.

Den 3. juni var det nettopp dette som skjedde i Sudan.

Over hundre fredelige demonstranter ble skutt ned og drept av dem som liksom skal styre landet.

Kort forklart: I desember i fjor hevet myndighetene prisene på hverdagsartikler som brød og drivstoff for å hindre landets økonomi i å bli verre. Folket begynte å protestere, og krevde at lederen, Omar al-Bashir, skulle gå av.

Den 11. april i år mistet han offisielt makten og ble arrestert. Per i dag er det militæret som sitter med makten i landet. Folket krevde et nytt, mer moderne styre basert på folkevalgte. Derfor demonstrerer de i gatene.

Den 3. juni ble over hundre fredfulle demonstranter drept av militære styrker. Brukere på sosiale medier over hele verden gjør profilbildene sine blå for å protestere mot medienes ikke-behandling av saken.

Mange sammenligner verdens reaksjon på Sudan-krisen med da Notre-Dame brant ned.

Hvor er vi når krisen ikke er «her»?

Hvor hvite må folk være for at de også skal være «oss»?

