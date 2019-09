Spør skolemakten: «Hvorfor heter religion- og livssynsfaget KRLE?»

Spørsmål: Hvorfor heter religion- og livssynsfaget KRLE? Hvorfor skal faget ha hovedfokus på kristendom? Hvis Norge skal være et land med religionsfrihet, så burde alle religioner likestilles.

Hilsen Dorthea (15)

Kunnskapsministeren svarer:

Hei, Dorthe!

Stortinget bestemte for mange år siden at vi skal ha et religionsfag i skolen. Faget har forandret seg over tid og består i dag av både kristendom, religion, livssyn og etikk.

KRLE skal gi alle elever kunnskap om kristendommen, andre verdensreligioner, livssyn og etiske og filosofiske temaer.

KRLE skal også hjelpe oss til å bedre forstå og respektere mennesker som har forskjellig oppfatning om religion, livssyn og etikk. I et samfunn hvor vi møter flere kulturer og ulike religioner, blir denne kunnskapen enda viktigere.

Jeg tror man blir tryggere i møte med andre kulturer og religioner om man har god kunnskap om hva som har preget og fortsatt preger vår kultur.

Jan Tomas Espedal

Preger vår kultur

I læreplanen til KRLE står det at omtrent halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap.

Kristendommen har spilt en viktig rolle i vår historie og preger vår kultur.

Derfor har faget en større plass i religionsundervisningen enn det andre religioner og livssyn har. Undervisningen i KRLE skal være saklig og upartisk, og læreren skal ikke preke eller forkynne.

Under 21 år? Les mer om hvordan du sender inn ditt spørsmål, nederst i saken

Vise toleranse

Religionsfrihet betyr ikke det samme som at alt skal behandles likt.

Religionsfrihet er friheten til å tro som du vil. Og i skolen følger vi dette opp ved å skape en god balanse mellom å lære mer om kristendom og Norge, vår historie og kultur – samtidig som vi med god undervisning i de andre religionene viser at Norge er et åpent og tolerant land med religionsfrihet og med respekt for andres tro.

Vil du også stille spørsmål i spalten?

– Hver onsdag i hele høst svarer kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på dine spørsmål.

– Send inn ditt spørsmål på e-post til sid@aftenposten.no og merk den med «spør skolemakten». Du kan også sende oss direktemelding på Instagram og Facebook.

– Husk å legge ved fullt navn og fødselsdato. Dersom du vil være anonym, må du likevel oppgi dette. Du må være mellom 13 og 21 år for å få svar i spalten.

– Husk at ingen spørsmål er dumme!

Ikke fornøyd med svaret fra Sanner? Send inn ditt debattinnlegg til sid@aftenposten.no. Les mer om hvordan du gjør det, her.