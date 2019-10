I årets valgkamp gikk venstresiden i norsk politikk til angrep på kommersielle aktører. Samtidig forsikret de om at private ideelle aktører ikke var i faresonen. Dette løftet vil byrådet i Oslo bestående av AP, MDG og SV kunne bryte allerede om få uker.

De siste årene har Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo fått bevilget 500.000 kroner. Pengene brukes til å dele ut varme måltider og matposer tre ganger i uken til rusmisbrukere og vanskeligstilte.

Da besøker 600–800 personer kontaktsenteret. For neste års budsjett innstiller Velferdsetaten i Oslo til ikke å bevilge noen midler til arbeidet, som vil bety nedleggelse av tilbudet.

Privat

Miljøperspektiv

Fra et miljøperspektiv er det utrolig at Velferdsetaten og byrådet ikke ser verdien av det Evangeliesenteret gjør. Hvert år deles det ut 360 tonn med mat som leverandørene ikke ønsker å selge på grunn av kort holdbarhet.

Kontaktsenteret tar i mot denne maten og hindrer den fra å ende som avfall. Dermed bidrar arbeidet til å gjøre Oslo, Europas miljøhovedstad i 2019, enda grønnere.

Jon Hauge

Økonomisk gunstig

Fra et økonomisk perspektiv er tiltaket svært besparende for Oslo kommune. Rusmisbrukere får sunne og gratis måltider, som gir stor helsegevinst til en gruppe som ellers kan gå flere dager uten å spise. Dette tilrettelegges av en liten gruppe ansatte og rundt 60 frivillige som legger ned et stort antall timer uten å forlange én krone.

500.000 kroner er nærmest et umerkelig beløp i et Oslo-budsjett på over 70 milliarder kroner. Det gjør avgjørelsen uforståelig.

Medmenneskelighet

Viktigst av alt er det medmenneskelige perspektivet. For på kontaktsenteret blir man møtt med åpne armer av folk som ikke dømmer. Rusmisbrukere som jages fra alle byens gater, er velkommne der.

De blir blant annet møtt av mennesker som selv vet hva det vil si å leve et liv i rus, og som vil gi andre den hjelpen de selv fikk.

Om Oslo kommune kutter denne støtten, velger de gratis skolemat til elever som ikke tar seg tid til å smøre egen matpakke, over de som virkelig trenger det.

