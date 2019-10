Ensomhet har hindret meg fra å gjøre mye som jeg har lyst til. Jeg har vært redd for andres reaksjoner. Hva vil de tenke om meg?

Verdensdagen for psykisk helse ville i år markere mer åpenhet og tid til seg selv. Derfor bestemte jeg meg for å gå ut av komfortsonen min og møte ensomheten ved å gå alene på restaurant. Dette hadde jeg hatt lyst til å prøve lenge, men jeg var redd for å møte ensomheten.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Privat

Jeg synes det var skummelt fra jeg gikk inn døren til jeg gikk ut. Jeg satt med hjertet i halsen, jeg skalv, og jeg følte at alle så på meg. Rundt meg satt familier, vennepar og kjærestepar. Ingen var der alene, sånn som meg.

Jeg tenkte med en gang at alle rundt meg kom opp med egne historier om hvorfor jeg var alene. Jeg tenkte med en gang at andre tenkte at jeg var ensom.

Det var en opplevelse som ensomheten har stått i veien for at jeg ikke har gjort før. Men etter at jeg gjorde det, har jeg innsett at det ikke var så skummelt som jeg trodde. Nå ønsker jeg å møte ensomheten på flere fronter.

Perfekte og sosiale liv

I dagens samfunn stilles det store krav til at vi skal være sosiale hele tiden. Vi lurer hverandre til å tro at vi lever perfekte og sosiale liv, både i virkeligheten og på sosiale medier.

Det kan være vanskelig å snakke åpent om psykisk helse, men dagens unge blir flinkere og flinkere til å vise følelser. Likevel er det å innrømme at vi er ensomme veldig vanskelig. Ofte tør vi ikke fortelle andre hvordan vi faktisk har det. Vi smiler heller og sier «jeg har det bra».

Skammer oss

Vi skammer oss over å være ensomme. Å si at du føler deg ensom er tabubelagt. Sånn skal det ikke være. Vi må begynne å snakke mer om det å føle oss ensomme. Det er ikke rart at helseminister Bent Høie (2015) beskrev ensomhet som Norges usynlige folkehelseproblem.

Jeg synes fortsatt at det er usynlig.

Ensomhet handler i stor grad om hvilke forventninger vi har til det sosiale livet og hva vi får ut av å være sammen med andre. Det er ikke en hemmelighet at man kan være ensom selv om en er omringet av mennesker. Det er kanskje da vi også føler oss mest ensomme?

Våg å si at du er ensom

Ensomhet er en del av livet, og vi må lære at det går bra å være ensom. Ensomheten er ikke lett å se, og det kan ramme alle. Det er rett og slett et allmennmenneskelig problem. Men hvordan en opplever ensomhet, er veldig forskjellig fra person til person. Det som er felles, er at vi ikke skal undervurdere ensomhet, men heller ta det på alvor.

Jeg vil oppfordre flere til å våge å si hvordan de egentlig har det. Våge å si at du er ensom. Våge å gjøre ting som ensomheten hindrer deg i å gjøre. For jeg tror at det er flere som sitter på den følelsen.

Kanskje vi også kan bli litt bedre på å gi tid til de vi bryr oss om. Spør dem hvordan de har det, og spør om de vil finne på noe?

