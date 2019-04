Jeg sitter i en trappeoppgang på fest og snakker med en fremmed. Har den samme, høflige praten man pleier å ha når man ikke kjenner hverandre. Så ser hun litt sjenert på meg, og sier «ja, jeg vet jo litt om deg, for jeg følger deg på Instagram».

«Insta» er blitt vår generasjons Google. I stedet for å lese Wikipedia-siden til hverandre eller klikke oss inn på skattelistene, scroller vi gjennom en feed for å finne ut hvor pen, vellykket og glad en person er. Derfor blir antall «likes» viktig for oss. Er jeg god nok som person, som menneske?

Det sier seg selv at dette er en elendig måleenhet og en slitsom måte å søke bekreftelse og kjærlighet på. Likevel gjør vi det.

Vil flytte fokuset

Ved utgangen av 2018 var det litt under 2,2 millioner nordmenn som brukte Instagram. 62 prosent av alle over 18 år med profil bruker appen hver dag.

Forrige uke skrev nettstedet TechCrunch at Instagram nå tester ut en funksjon som skjuler antall likes under et bilde. App-giganten bekreftet at det finnes en prototyp som ikke er offentliggjort, men at det for nå bare er en test til intern bruk.

«Vi vil at følgerne dine skal fokusere på innholdet du deler, ikke hvor mange likes det får» uttalte de til nettstedet.

Sier noe om hvem du er

Men antall likes betyr noe for mange unge, selv om det kan være flaut å innrømme det. Instagram-profilen din blir en plattform som definerer hvem du er.

Under et forskningsprosjekt publisert i Tidsskrift for Ungdomsforskning intervjuet forskere fra Universitetet i Oslo et utvalg av 14-åringer. Da så man at unge som bruker bildedelingstjenester, utvikler en sterk bevissthet når det kommer til egen identitet.

Når noen liker bildet ditt, liker de samtidig en del av den du påstår at du er. Derfor gir det en god følelse når hjertene tikker inn, og en usikkerhetsfølelse når de ikke gjør det.

Sommer hele året

Fordi Instagram og identitet er blitt hengende så tett sammen, og verdien av oppmerksomhet og bekreftelse på hvem du er er blitt så viktig, hadde det vært revolusjonerende om man fjernet liker-funksjonen. Men det hadde også vært for sent.

Hvis man ikke kunne bli likt på Instagram, hadde mange unge rett og slett sluttet å bruke appen, og en annen app hadde tatt over oppgaven med å få oss til å føle oss likt og sett.

Skal man fjerne dette behovet hos unge, må det altså mer til.

Hva kan vi gjøre?

Å skape bevissthet er helt sentralt. Hvis jeg forstår det når jeg legger ut en selfie kun for å få bekreftelse, er det lettere å oppdage når en venn eller offentlig person gjør det samme – og igjen oppdage hva man får igjen for det.

Vi trenger også å snakke mer om identitetsbyggning på internett og forstå hvor det egentlige problemet ligger når vi trenger hjerter på sosiale medier for å få føle oss bra nok.

Da er det mulig å ta tak i selve problemet fremfor å finne en midlertidig løsning. Hva skal til for at jeg føler meg bra? Hvem og i hvilke situasjoner kjenner jeg mestring? Hva er viktig for meg?

Still deg disse spørsmålene før du legger ut det fine bildet fra i fjor sommer, der du ligger på sofaen og lurer på om du er pen. Det skal i alle fall jeg. For meg selv - og for hun jenta jeg møtte i trappeoppgangen den gangen, som trodde på at jeg var Instagram-profilen min.

