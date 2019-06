Jeg har akkurat unnagjort det som vi elever har funnet ut at er eneste mål med den videregående opplæringen: tre skriftlige eksamener.

Selvfølgelig kom alle mine som perler på en snor. En på tirsdag, en på onsdag og en torsdag.

Privat

Jeg skulle testes i økonomistyring, sidemål og hovedmål. Etter endt eksamen har jeg gjort meg noen refleksjoner om hvorvidt det muligens er på tide for utdanningsdirektoratet å innse at denne formen for eksamen både er gammeldags, upedagogisk og at den rammer skjevt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Fem karakterer i Norsk

Jeg var en av de heldige til å bli trukket ut i norsk sidemål, og alle i tredje klasse skal også ha en eksamen i hovedmål. Det vil si at jeg til nå ligger an til å få fem (!) karakterer i norsk på vitnemålet.

Hvis jeg i tillegg blir trukket opp i norsk muntlig, vil dette tallet stige til seks. En skulle tro at tanken på at dette ikke er optimalt, hadde slått noen i maktens korridorer

Ofte er elever enten flinke i realfag eller i språk- og samfunnsfag. Derfor burde det være ganske lett å se at denne eksamensformen rammer urettferdig, spesielt med tanke på dem som eksempelvis ikke kommer inn på ingeniørstudiet på grunn av deres svake karakter(er) i norsk. Du blir ikke en bedre ingeniør av å kunne analysere dikt.

Dreper kreativitet

Selve gjennomføringen av eksamen er også kritikkverdig. En blir stuet inn i en gymsal som enten har a) for dårlig ventilasjon, eller b) ventilasjonsanlegg som stammer fra omtrent det året Moses delte Rødehavet, med tilsvarende lydnivå som denne hendelsen.

Presis klokken 09:00, etter en halvtimes tordentale med beskjed om at dersom en puster litt høyt kan det ansees som forsøk på fusk, blir den saftige lefsen av en eksamen delt ut.

Da skal det skrives intensivt og under press i fem timer. Dette er en meget effektiv måte å henrette all form for kreativitet på, da det eneste som en har i hodet, er «hvor lang tid har jeg igjen?» og «vil det at jeg spiser denne bananen gjøre at jeg blir tatt for juks?».

Det hjelper heller ikke på konsentrasjonen at en sitter under konstant overvåking à la de tendenser en kan finne i George Orwells 1984.

En oppfriskning

Når alt kommer til alt, er den nåværende eksamensprosessen utdatert og trenger sårt en oppfriskning. Det er ikke godt nok å unnskylde det med at «det alltid har vært sånn».

Det var ikke den mentaliteten som fikk oss til månen, gjorde at vi fant olje eller ga oss alle de goder vi nyter av i dag. Noen ganger må vi bare tørre å bryte med det gamle og komme oss videre.

Ja til eksamensreform!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.