Fakta: Internrevisjonen ung Hver uke rullerer fem unge politikere på å kritisere sin egen voksenfløy. Armin Braimi (18) er 1. Nestformann i Oslo FpU. Dette er hans første bidrag til spalten.

Under Frps landsmøte satte eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) fokus på ALS-rammede. Pasienter som har kjempet en evig kamp mot kommunebyråkratiet. Men løfter om at rammede av dødelige sykdommer skal bli hørt, er dessverre ikke tilstrekkelig for alle. Listhaug glemmer å snakke om elefanten i rommet.

Privat

En betydelig del av ALS-rammede ønsker muligheten til å avslutte eget liv. For ALS-, Parkinson-, Alzheimers-, og Huntingtons-rammede finnes det nemlig ingen kur. Men det finnes er en garanti for en lang og smertefull tid i siste fase av sykdomsforløpet.

En verdig avslutning

For noen ALS-rammede er det ønskelig med en verdig avslutning på livet. Hvert år hører vi om syke nordmenn som drar til Sveits, hvor de får hjelp med såkalt assistert selvmord, der du sammen med en lege får avsluttet livet på en rolig, smertefri og fredelig måte.

18. mai fikk vi den triste nyheten om Ila-direktør Knut Bjarkeid er rammet av ALS. Hans sier i et intervju med NRK at han trolig kommer til å reise til Sveits for å avslutte livet på en verdig måte, men at han skulle ønske dette kunne gjøres her i Norge.

Aktiv dødshjelp er ikke et valg mellom liv eller død, men om døden skal skje med verdighet eller ikke. En pasient med ALS kan oppleve uutholdelige lidelser under nedverdigende forhold. Med aktiv dødshjelp får pasientene muligheten til å slippe en forverret smertefull død.

Skaper dårlig stemning

Som et liberalistisk parti vet Fremskrittspartiet viktigheten ved å sette pasientens selvbestemmelse og valgfrihet i sentrum fremfor systemet, også om det innebærer ønsker om å avslutte sitt vonde liv. Mer enn noe annet handler aktiv dødshjelp om å sette menneskets rett til å bestemme over sitt liv i sentrum.

Fremskrittspartiet har mulighet til å sette aktiv dødshjelp på dagsordenen. Selv om det vil skape dårlig stemning mellom regjeringspartnerne, er det en for viktig sak til å la ligge. Når et stort flertall av befolkningen ønsker å innføre denne muligheten, er det kun et tidsspørsmål før partiene blir presset til å ta et tydelig standpunkt.

