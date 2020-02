«Her hisser hun seg opp!» Hver gang jeg ser en slik overskrift, ser jeg for meg kjefting, sinne og en person som er på nippet til å knytte neven for å slå.

Dette bildet stemmer gjerne dersom vedkommende er en mann. Er det derimot en kvinne, virker det som at terskelen for å si at hun «hisser seg opp» er langt lavere.

Innestemme blir roping

Her om dagen kom jeg over en video av Triana Iglesias med overskriften «Triana hisser seg opp: – Det er så sinnssykt unødvendig». Jeg klikker meg inn, og i videoen finner jeg hverken sinne eller høy stemmebruk.

Jeg ser en dame som er oppgitt over at kuen tisser i vannbaljen på TV 2-programmet Farmen Kjendis. Hun gir, med vanlig «innestemme», uttrykk for sin frustrasjon før hun rolig og behersket går ut og tømmer baljen. Er dette å hisse seg opp?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

For ikke lenge siden fikk også forfatter Linnéa Myhre en lignende omtale. Hun spurte en journalist om hvorfor de alltid vil vite om hun skal ha barn, og dette fikk overskriften «Linnéa Myhre (29) blir forbannet når hun får dette spørsmålet».

Er hun egentlig forbannet, eller er det et naturlig svar på et irriterende spørsmål?

Jeg, som mange andre unge kvinner, har selv opplevd å bli bedt om å «roe meg ned» etter å ha saklig sagt min mening om en sak. Dette skjer gjerne i selskap av gutter og menn, som selv med glede ytrer sine meninger svært så bastant og høylytt.

En ukultur

Dette er ikke bare provoserende, det er også en skremmende tendens. Ved å omtale noen som hissige sier man indirekte at de er irrasjonelle, og man undergraver det de forsøker å si.

Ved å uten grunn be jenter og kvinner roe seg ned, eller omtale dem som hissige, risikerer vi å miste viktige stemmer fordi de er redd for hvordan de vil oppfattes. Hvem gidder vel å si noe som helst om ingen hører?

Grunnen til at jeg lar meg provosere, er at jeg vet at dette ikke handler om oss eller hvordan vi opptrer. Det handler om en forestilling om hvordan jenter og kvinner skal oppføre seg. En forestilling som de færreste er bevisst, men som påvirker hvordan vi oppfatter hverandre. Som gjør at menn og kvinner kan si nøyaktig det samme, men der den ene oppfattes bestemt og reflektert og den andre som brautende og masete.

Det hele bunner i en ubevisst ukultur, og den eneste måten å få bukt med problemet på, er å bli den bevisst.

Neste gang en kvinne sier noe og du får lyst til å be henne «roe seg ned», vent et lite øyeblikk. Hør på hva hun sier. Tenk deg om.

Ville du reagert likt om en mann sa det samme?

