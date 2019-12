Du er faktisk perfekt som du er. Og det betyr ikke det jeg trodde før.

Årets julekalender har tema «livsvisdom fra ungdommen». Dagens luke er skrevet av Line Horgen Thorstad (18) fra Oslo.

Har du noen gang hatt en samtale som ga gjenklang i deg? Jeg var 17 år og satt i en dyp lenestol med en kopp roiboos-te. Hvem andre som var der, er ikke så viktig. Ikke akkurat hva som ble sagt heller.

Det som er viktig, er hva én enkel samtale kan forandre. Jeg tror ikke jeg lærte noe nytt den dagen. Men likevel var det akkurat den forståelsen jeg møtte i det rommet som forandret noe i meg. Derfor tror jeg på gjenerindring. Å huske det vi alle vet.

Plutselig så slår det ned som lyn fra klar himmel. Som om takten inni deg brytes et lite millisekund og skifter over til en annen rytme. Din rytme. Men hvordan kunne vi glemme rytmen vår i utgangspunktet? Hvordan kan det ha seg at jeg trengte 17 år og en sterk kopp med te for å huske?

For jeg hadde glemt noe. Og jeg er kanskje ikke alene. Jeg tror altfor mange av oss glemmer den første sannheten, den aller første rettigheten: vår egen ubegrensning. At det å være, er nok. Og det er rart.

Fakta: Årets julekalender i Aftenposten Hva vet vi egentlig om menneske rundt oss og hvilke liv de har levd? Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres altfor ofte brukt mot dem som en hersketeknikk i ulike kommentarfelter. I denne julekalenderen vil vi vise frem at visdom ikke nødvendigvis henger sammen med alder, og at vi alle har noe å lære av hverandre. Derfor deler 24 ungdommer med 24 forskjellige liv noe av sin livsvisdom hver dag frem til jul. Tilbakemeldinger på kalenderen kan sendes til Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng på e-post amalie.lereng@aftenposten.no

Perfekt som du er

Klisjeene om at det er greit å være annerledes, tapetserer barnebokhyllene. Det er dedikert tusenvis av verk til «outsiderne». Budskapet hamres inn, så grundig at det til slutt blir for tynt i kantene.

Nå tenker jeg at vi må ta denne klisjeen tilbake. For jeg har innsett noe nytt. Du er faktisk perfekt som du er. Og det betyr ikke det jeg trodde før.

Det betyr ikke at du har en skjult skjønnhet i deg. Du trenger ikke å være flott. Du bare er.

Mitt mål som menneske kan ikke være å bli et vakkert lik. Det må være noe annet som er høyere og større. Vi har en vitalitet i oss som er så mye mer enn summen av alle egenskapene våre.

Du har rett på ditt lille hjørne av verden, og selv om horisonten klapper sammen og himmelen faller ned, så vil din verdighet som menneske bestå. Uansett.

Helmine Syvertsen

Fortiden former oss

Derfor tror jeg vi må gi den vi var, vennlighet. Følelsene våre i dag er reelle og står på en grunn av tidligere erfaringer. Ved å se erfaringene fra vår egen side kan vi lette børen i dag.

Men det å tenke tilbake på da man var liten, kan være ubehagelig. Jeg kan fortsatt skjære tenner over veslevoksne 11 år gamle meg. Men den Line hadde det ikke noe godt. Hun gjorde bare det eneste hun visste. Den eneste måten hun trodde hun kunne være på. Hun trengte å lande i seg selv. Hun trengte vennlighet. Hun trengte vissheten om at hennes iboende livskraft var nok. Nok til å få være, ikke i fred, men i vennlighet.

Mine råd

Jeg vil ikke anbefale deg å si tre pene ting til deg selv i speilet om morgenen. Jeg tror ikke det er sånn vi finner vennlighet. Gi deg selv tillatelse og plass til å være, å leve, uten å måle deg opp mot parametere. Til å vite at du ikke trenger å kvalifisere til å gå ut av døren.

Uansett hvordan du er, innenfor moralske grenser, så har faktisk ingen rett eller grunn til å begrense deg. Uansett hvor sær og annerledes de opplever deg.

Ikke gjør børen tyngre enn det den trenger å være. Ta av det du kan. Se deg selv i vennlighet. På din måte. Vær vennlig med den du er, og den du var. Uansett hvor teit ditt tenårings-jeg var, er det ingenting du kan gjøre med det nå. Den versjonen av deg visste ikke det du vet nå. Den hadde mye å lære. Du hadde mye å lære.

Ikke gå rundt med en fordømmelse mot en du var. Hun trenger ikke den. Hun trenger at du husker.

Og ikke gå på kafé alene. Gå på kafé med deg selv. For selvfølgelig er det en forskjell. Finn den.

