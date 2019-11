12. november skrev Daniel H. Jensen (16) at folk i dag lar seg provosere for lett. Utgangspunktet var NRK-programmet Radioresepsjonens kontroversielle innslag hvor komiker Tore Sagen sa n-ordet.

Jeg er enig med Jensen i at ord er makt, og det er derfor denne saken handler om mer enn bare humor. Jeg er lei av at de som har tatt Sagen i forsvar, nesten bare har vært etnisk hvite nordmenn som mest sannsynlig ikke har erfart rasisme selv.

Men jeg synes likevel NRK og Sagens håndtering av situasjonen var god. For å være helt ærlig forventet jeg ikke at de skulle ta til seg kritikken og fjerne episoden, slik de gjorde.

Men i stedet ser vi at de som har slått seg vrange, er folk som Daniel Jensen. Altså hvite mennesker som mest sannsynlig ikke har kjent på hverdagsrasisme, og som nekter å erkjenne egen maktposisjon i samfunnet.

«White privilege»

Begrepet «white privilege» eksisterer av en grunn. Hvis etnisiteten din er i flertall i et område, får du automatisk flere muligheter og større respekt på tross av din sosioøkonomiske bakgrunn.

Det er kjipt å tenke at det er slik i Norge i 2019, men så lenge folk opprettholder disse strukturene, vil vi trolig aldri bli kvitt dem.

Derfor er det ikke «bare» humor at Sagen sa n-ordet.

Selv om noen trekker frem at det ble sagt i en humoristisk kontekst, var det likevel legitimering av rasisme. Det er nemlig ingen garanti for at rasister ikke misforstår konteksten. Noen av dem vil bare tolke det som at en mektig person som ser ut som dem, er enig med dem siden språkbruken er den samme.

Privat

Derfor er det kun minoriteter som kan bruke og "ta tilbake" rasistiske skjellsord - i vårt eget tempo. Og siden Europa aldri har tatt et ordentlig oppgjør med rasisme, må vi gjøre det uten hvite europeere.

Ord som er blitt brukt for å undertrykke minoritetsgrupper, preger oss nemlig den dag i dag, og vi må opplyse andre om hva ordene egentlig betyr. Selv om jeg kan velge å tie når jeg blir kalt «terrorist» eller «sandape», er det fortsatt ubehagelig.

Mye makt

Sagen har mye kulturell makt som en kjent komiker, og hans bruk av ord med opphav i rasisme blir derfor ekstra problematisk uansett kontekst.

Jeg mener ikke at han er rasist, men det er viktig å huske at ikke alle som hørte innslaget, forsto humoren. Jeg tror det finnes andre og bedre måter å gjøre narr av rasister på som gjør det klart og tydelig at det er teit å være rasist.

Hvis man genuint mener at folk overreagerte da de hørte innslaget, foreslår jeg å lese Si ;D-innlegget 4. november til 14 år gamle Ibrahim. I innlegget forteller han om hverdagsrasismen han møter på.

Det han beskriver, er dessverre noe mange med minoritetsbakgrunn har erfart på ulike vis. Hvis vi skal sørge for at vi unge minoritetsfolk skal være de siste med en sånn hverdag og ta et oppgjør med rasisme i Norge, bør vi ikke si n-ordet på radio eller TV.

Ballen er lagt død. Sagen har selv gjort det ved å fjerne episoden.

Likevel fortsetter folk å bli krenket over at noen har sagt ifra om at det ikke er greit å si rasistiske skjellsord på statskanalen, den politiske situasjonen i Norge og resten av Europa tatt i betraktning.

Det kan da ikke være så vanskelig å ta til seg kritikk?

