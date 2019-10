SATS innførte tidligere i år retningslinjer for treningstøy ved sine sentre. Mange mente beskrivelsen var for diffus. Forrige uke gikk de derfor ut med eksempelbilder. Bildet viser shortslengde til like over knærne, samt topp eller t-skjorte som dekker hele magen.

Dette har vekket stor oppmerksomhet blant influensere, journalister og mannen på gaten. Blant annet har popartisten Alexandra Joner sagt at det er provoserende når «kvinner blir bedt om å kle på seg» og at SATS bør være ærlige og si at de «ikke vil at kvinner skal kle seg sexy på trening». Samfunnsaktivisten Ulrikke Falch har også vært ute og kritisert de nye reglene.

Jeg mener de tar feil.

Nok er nok

At en enkelt treningskjede velger å stramme inn reglene for passende treningstøy kan være kjipt, men det er hverken krenkende eller diskriminerende. Nok får være nok! Mange har satt spørsmålstegn ved hvorfor retningslinjene innføres. Kjeden selv viser til et ønske om å bekjempe kroppspress, samt forbedre hygiene.

Begge argumentene er etter mitt skjønn holdbare. Fremvisning av mye hud kan oppleves utfordrende og vanskelig, særlig i disse «prosjekt perfekt»-tider. Mindre klær betyr også at større mengde svette kan overføres til apparater og lignende. Dersom man ikke er flink til å vaske dette bort, slik anvist, øker smittefaren.

«None of our business»

Samtidig forstår jeg en del av motargumentene. Vi er alle enkeltindivider og bør så langt det lar seg gjøre få kle oss i hva vi vil, selv på treningssenteret. Hvordan andre velger å bekle seg mens de løfter vekter eller tilbakelegger kilometer på mølla er tross alt «none of our business».

Det fine er imidlertid at vi nordmenn har stor valgfrihet i både varer og tjeneste fordi vi anser konkurranse som et gode! Konkurranseloven, som trådte i kraft i 2004, forbyr både monopolvirksomhet og annen form for «misbruk av dominerende stilling.»

Privat

Det betyr at vi som forbrukere, i tilfeller som nå, kan velge bort SATS og trene hos andre kjeder. Dette er et godt alternativ dersom man ikke liker de nye reglene for bruk av treningstøy og for eksempel ønsker å trene i sports-BH og kortere shorts. Det finnes også gode treningsmuligheter utendørs og i de tusen hjem.

Forbrukermakten avgjør

Ingen trenger å tre inn i saken og «rydde opp». SATS er en frittstående kjede og innfører retningslinjene de selv ønsker. Hadde det vært et statlig treningssenter, ville saken vært en annen. Men det er det altså ikke. Å trene i magetopp er for øvrig ingen menneskerett.

Forbrukermakten er til syvende og sist den sterkeste. Tiden vil vise hvorvidt retningslinjene er for strenge eller ei. I mellomtiden: Tren i det du selv vil og finn et treningssenter som tillater nettopp det!

Problem solved!

