Hei, eg heiter Mona. Mona, som er eit vanleg namn i Norge, skulle vise seg å vere eit meir spesielt namn i landet der eg skulle på utveksling – Colombia. For i Colombia betyr Mona «jente med kvit hudfarge» (i tillegg til apekatt som i resten av Latin-Amerika).

Kvar gong eg introduserte meg til nye menneske, viste fjesa deira ei blanding av latter og vantru – er du sikker? Nei, la meg berre ringe heim til mamma og sjekke.

Men det gjekk fint, det vart ein slags ice-breakar kvar gong eg skulle introdusere meg sjølv. Det gjekk mindre fint då namnet mitt blei ropt etter meg på gata.

Objektivisering

Det å vere kvinne i Latin-Amerika. Det å vere lyshuda kvinne i Latin-Amerika. Problemet ligg ikkje naudsynlegvis i alle som stirrar. Eg veit eg ser annleis ut, det går bra om folk er nyfikne. Problemet er objektiviseringa.

Fakta: Serie: Ut i verda I denne debattserien fortel norske ungdomar om korleis de har takla livet i eit anna land og ein annan kultur.

Mona Eide Onstad (21) budde i Bogotá i Colombia i eitt år. Ho kom heim i desember.

Utdanningsstad: Universidad nacional de Colombia, Bogotá.

Universidad nacional de Colombia, Bogotá. Fag: Psykologi. Studerer til vanleg samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Psykologi. Studerer til vanleg samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Favorittmat frå Colombia: Det beste eg visste i Colombia, var å drikke jus av frukta lulo, ei ganske syrleg frukt, og å spise arepa choclo. Arepas er som regel laga av maismjøl og vert steikt som runde pannekaker i smør. Arepa choclo er ein søt versjon med ost.

Det beste eg visste i Colombia, var å drikke jus av frukta lulo, ei ganske syrleg frukt, og å spise arepa choclo. Arepas er som regel laga av maismjøl og vert steikt som runde pannekaker i smør. Arepa choclo er ein søt versjon med ost. Reisetips: Gå på tur! Bogotá ligg i Andesfjella med fjell og åsar på østsida av heile byen, og der er mange fine turar ein kan gå. Det er viktig å gå på tur når det er politi som passer på stiane, som regel om morgonen i vekedagane eller helgene. Min favorittur er til Las Moyas, der ein går opp til 3300 m.o.h. og får utsikt både til Bogotá og åsar og gardar på andre sida av fjellet.

Når menn som ser på deg, ikkje seier «god morgon», men sveipar auga sine over kroppen din medan dei tar av plagg etter plagg med blikka sine.

Når dei kallar på deg som dei ville kalla på ein katt og roper ut «mona, monita!». Eg kjenner meg ekkel, brukt og utrygg. Og så vert eg sint.

Det er vanskeleg å skildre korleis det er, for det å sjå på andre og si mona er vel ikkje noko gale? Men det er måten dei gjer det på. Du er ikkje lenger ein vanleg person som går langs gata, du er eit seksualobjekt som må passe på kva slags gater du vel å gå langs.

Ein annan fridom

Dette problemet handlar sjølvsagt om machokultur, kvinnesyn og skjønnheitsideal, der lys hud er pent. Men det handlar også om noko av det eg liker best med kulturen i Colombia: fridom.

I Noreg har vi fridom fordi vi får like moglegheiter gjennom gratis utdanning og helse. I Colombia sit du meir fast i dei høva du vart født innunder.

Men det finst òg ein annan måte å sjå fridom på. Fridom til å vere seg sjølv, uttrykke seg, le høgt og danse på gata om ein vil. Ein fridom nordmenn berre kjenner på etter ei god mengd øl. Det er ein fridom der ein kan følgje impulsar utan å føle at ein er til bry for andre. For sånn eg ser det, er dette to verdiar som står opp mot kvarandre, og i Noreg vinn jantelova.

Ikkje mange hemningar

I Noreg møter vi opp presist (og i Bogotá kom professorane mine ofte 10-20 minuttar for seint), vi snakkar ikkje høgt i mobil når andre er til stades, i alle fall ikkje på bibliotek. Vi oppfører oss med andre i bakhovudet og gjer vårt beste for ikkje å vere til bry for andre.

Eg trur ikkje menn på gata i Noreg kunne snakka til meg på same måte som menn i Colombia gjorde det, sjølv om dei hadde hatt det same synet på kvinner, fordi samfunnet ikkje tillèt det. Der er ikkje plass til dette i kulturen vår.

I Colombia har dei ikkje så mange slike hemningar. Så du kan le høgt på bussen, prate med folk du ikkje kjenner og danse litt salsa på gata til musikk frå gatemusikantar. Der er ei openheit for å kunne uttrykkje seg, alle former for uttrykk. Det gjorde det både vanskeleg og fantastisk for ei mona som meg sjølv å bu der.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.