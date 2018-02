Nå for tiden er det utrolig mange som kaller hverandre for «fattige» fordi de ikke har «riktig» merke på telefonen sin, klærne sine, PC-en sin og lignende.

Hva er greia, og hva er poenget med alt dette merkepresset? Det er bare sårende, dumt og nedlatende!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Irrelevant og sårende

Jeg har selv vært borti å ha blitt kalt «utskudd» og «fattig loser» for å ha en Samsung-telefon i stedet for en Iphone 7, eller generelt sett bare en Iphone.

Jeg er blitt sett på som en dust fordi jeg ikke går rundt med merkeklær.

For meg er en telefon bare noe man ringer, snapper og sjekker Facebook med, og klær er kun noe man har på seg for å holde seg god og varm.

Selv oppfatter jeg kommentarene som helt irrelevante og unødvendige, samt litt sårende.

Slutt å slenge dritt

Vi burde alle slutte å slenge dritt til hverandre på grunn av det vi liker å ha på oss eller hva vi liker å bruke penger på.

Dette er helt sikkert mye verre blant jenter, med tanke på at flere jeg kjenner er blitt direkte mobbet for å gå med «feil klær» eller så lite som å ha «feil deksel» til telefonen.

Den nasjonale Ungdata-rapporten viser at stadig flere ungdommer sliter med sin psykiske helse.

Merkepresset kan være en grunn til at mange blir psykisk syke og at mange går rundt med selvmordstanker.

Jeg synes det er grusomt å lese om slike ting, og det gjør meg direkte bekymret for vår generasjon og de som kommer etter.

Tenk hvordan verden kommer til å bli om vi lar dette fortsette! Alle som opplever slikt, bør stå frem og si at dette ikke er greit eller snakke med noen om det!

Og alle som vet om at slikt skjer, bør hjelpe til for å gjøre verden til et litt bedre sted. De bør gå inn i situasjonen og si ifra dersom noen blir krenket for å kjøre sin egen stil!

Mellom 13 og 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.