Dagens luke er skrevet av Amund Rotbakken Gundersen (18) fra Elverum/ Trondheim.

Noen mennesker setter et preg på livet ditt som det kan være vanskelig å forklare. Disse menneskene som bare er. Er så gode. Så unike at ord ofte ikke strekker til.

Mennesker som virkelig setter spor i livet ditt. Bjørn Martin er for meg et slikt menneske.

Jeg hadde vært kreftsyk i flere år, og etter ni måneder i rullestol skulle jeg opp å gå igjen. Etter ni måneder uten kontakt med beina skulle disse igjen kontaktes.

Selv om håpet for min del var lite, hadde fysioterapeuten min en annen innstilling.

Bjørn Martin møtte meg som et menneske og ikke bare en arbeidsoppgave. Han pushet meg til jeg gråt, men greide likevel å gjøre om blod, svette og tårer til latter, svette og tårer.

– Vi møtes etter lunsj

Etter tre harde uker med ekstrem opptrening hadde jeg endelig fått litt kontakt med beina igjen. Morgenen jeg vil fortelle om, brukte jeg «bare» syv minutter og 35 sekunder på å gå fire meter i en landgang - med stor støtte av armene.

Så var jeg nede på 4.36. Holdt på å spy av smerte og slitenhet. Nye fire meter. Nede i tre minutter. Ferdig for dagen, trodde jeg.

– Vi møtes etter lunsj, sa han.

– Så dropper vi rullestolen etter det, eller?

Privat

Etter lunsj var jeg klar for økt to. Med et lite håp om at jeg nå skulle få det til.

Nye fire-metere. Først én, så to, så tre, og uten at jeg hadde lagt merke til det, hadde Bjørn Martin flyttet rullestolen unna.

– Du får gå og hente den sjæl, sa han.

Det var sikkert ikke mer enn to meter å gå, men for meg føltes det som et maraton. Jeg kom meg til stolen, og han dyttet den enda litt lenger unna.

– Vi skal ikke bare drite i den da?

En seier

Jeg var oppe og gikk igjen. Med preikestol riktignok, men likefullt oppe og gikk. Selv om dette bare var starten på en lang kamp mot et smertefritt og normalt liv, var det likevel en seier uten like.

En seier som hadde vært vanskelig uten denne litt macho, litt tøffe og harde mannen - med glimtet i øyet og den herlige varme, litt hånende latteren som kom frem hver gang jeg gikk på trynet eller fikk til noe nytt.

Av dette tar jeg med meg flere lærdommer, sånn sett bort ifra det å lære å gå. At man virkelig ikke skal skue hunden på hårene, og at folk skal behandles som folk.

Uavhengig av om du er Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo.

