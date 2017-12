Skattelistene er den moderne tids gapestokk

Den 10. desember skrev Emil Aksvik Hosøy i Rød Ungdom i Si ;D om hvorfor skattelistene bør være offentlige. RU overser at enkeltmenneskers økonomi er en privatsak som kun bør være tilgjengelig for den enkelte.

Oslo Fremskrittspartiets Ungdom vil fjerne ordningen med offentlige skattelister.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Feil formål

RU mener det er viktig at journalistene avslører korrupsjon. Korrupsjon og skattesvindel er imidlertid en oppgave for myndighetene, ikke journalistene.

I tillegg brukes dagens ordning med skattelistene hovedsakelig av journalister til å kartlegge hvilke kjendiser som tjener mest. Offentlige skattelister brukes til feil formål og bør avvikles.

I tillegg nevner RU at mange har vanskeligheter med å fortelle hva de tjener. Det er et argument som knapt kan tas alvorlig. Et offentlig, påtvunget register strider mot enkeltpersoners personvern.

Norge er et av ytterst få land i verden som har offentlige skattelister. Det er på tide vi går vekk fra denne krenkende tradisjonen.

Ukontrollerbar snoking

Skattelistene er med på å øremerke mennesker, noe som strider sterkt mot våre verdier. I Norge betyr det ikke noe hva du heter, hvor mye du tjener eller hvor du er fra.

Det føles stigmatiserende for mange å vite at andre kan snoke i inntekten din, uten at du har muligheten til å gjøre noe med det.

Skattelistene er kun med på å sette både rike og fattige på gapestokken.

Derfor mener Oslo FpU at din private inntekt skal være en sak mellom deg selv og Skatteetaten, og ingen andre.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.