Tynne jenter, slutt å si at dere er tykke!

Jeg går i 9. klasse. Ingen av jentene i klassen min er overvektige. Men likevel sier de at de er tykke. Det er teit at de skal få bekreftelse på andres bekostning. For det finnes faktisk folk som sliter med vekten sin. Fedme er et ekte problem.

Når folk som veier 60 kilo skal kalle seg «altfor tykke», svekker dette selvfølelsen til dem som faktisk har problemer med vekten sin. Til og med de som bare veier en kilo mer enn vedkommende, kan få negative tanker om egen kropp på grunn av at disse jentene fisker etter komplimenter.

Fakta: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Behov for bekreftelse

Jeg har møtt på mange jenter som søker bekreftelse ved å si at de ikke er bra nok. De fleste har gjort det når de var yngre, inkludert meg selv: Tegningen var ikke fin nok, eller avsnittet hadde for mange feil. Men nå er vi eldre og klokere, og dermed må vi også skjerpe oss og tenke gjennom konsekvensene av det vi sier.

Spesielt nå som vi er ungdommer og er i en sårbar situasjon. I løpet av ungdomsskolen skal vi finne ut hva vi vil og hvem vi er, og svekkende kommentarer vil definitivt ikke hjelpe oss med det. Det vil heller gjøre det vanskeligere for oss.

Alle har fått nok

Så kjære jenter. Vær så snill, inkluder alle, uansett om de er tykke eller tynne. Tenk dere om før dere sier dumme ting, og vær så snill, ikke kall dere selv tykke når dere selv vet at dere ikke er det. Alle har fått nok.

