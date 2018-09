Jeg leser diktsamlinger, går med second hand fra løkka og skal bli journalist. Jeg sier «nei da» litt for fort etter en vits og går alltid først hjem fra byen. Og jeg elsker Ex On The Beach.

Jeg kan ikke lenger begrunne min fascinasjon for reality-TV med de rare, spennende relasjonene. Det interessante som skjer i det du putter sterke personligheter med eksponeringsbehovet til 15-åringer i samme hus – kombinert med for mye vodka blueberrie.

For det finnes en grunn til at vi ser på det – til tross for hvor problematisk programmet er.

Et friminutt fra livet

Jeg blir ikke bare underholdt. Jeg blir misunnelig på at det går an å være så ansvarsløs. Misunnelig på Melina, som alltid reagerer før hun tenker og danser naken på bordet (bokstavelig talt) ti minutter inn i festen. På Daniel, programmets Don Juan, som sliter med å velge mellom jentene og derfor bare tar alle (igjen, bokstavelig talt).

Privat.

For mens jeg drar på jobb, jobber, drar hjem fra jobb – passer på hva jeg sier og ikke sier, for at jeg er på vei i riktig retning i livet – så er det Ex On The Beach-deltagerne som lever livet.

De er så forbanna frie

De blir rasende hvis de føler for å være rasende, og så blir de bestevenner igjen rett etterpå. Kliner med alle, for hvorfor ikke? Er nakne og euforiske og eier ingen skam. Folk ler av dem og kaller dem dumme.

Men hvis du tar bort det faktum at de blir filmet og arkivert for all overskuelig fremtid – er det egentlig så grusomt, da?

Men, jo da. Det er jo grusomt. Grusomt at de prøver å presse hverandre til å trekant. At den verste fornærmelsen de kan tenke seg er «du har ikke råd til silikon». Det er forkastelige holdninger, silikonpupper i hver krik og krok, slutshaming og kroppspress.

Skjermdump: Dplay.no

Men det er også det jeg vil sette meg ned med etter en lang dag med intellektuelle samtaler. Det er et friminutt fra livet. Og i 40 minutter kan jeg også få lov til å gi litt faen.

Jeg skulle gjerne klint med dem jeg ville, kjørt bananbåt hele dagen og drukket min egen kroppsvekt i gin and tonic uten å få fylleangst. Men jeg kommer jo ikke til å melde meg på Ex On The Beach (har heller ikke så mange ekser å velge mellom).

I stedet setter jeg meg trygt og godt til rette i sofaen. Og for en liten stund lurer jeg ikke på hvilken regning jeg skal betale etterpå, hva jeg skal gjøre med livet mitt, hvilken smart ting jeg skal si på jobb i morgen. Jeg lurer bare på hvem Daniel skal hooke med i kveld.

