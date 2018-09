For tiden er det mye snakk om abortloven i Norge og en eventuell utviding. Hver dag ser jeg et nytt innlegg, en ny stemme og en ny mening i diskusjonen. Kampanjene mot abort omtales ofte som «pro life», og dette er noe av det dummeste jeg har hørt på lenge.

For øyeblikket sitter jeg i Tanzania, på et barnehjem for foreldreløse, hvor jeg jobber med barn og unge mødre. For noen dager siden var jeg på et foredrag hvor temaet abort ble tatt opp.

Bakgårdsabort

Tanzania har en streng abortlov hvor all abort er forbudt, med mindre morens liv står i fare. Straffen er inntil 14 år i fengsel, inkludert hardt arbeid. Dette fører til mange «bakgårdsaborter», altså ulovlig abort ved hjelp av hva enn spisst man finner i kjøkkenskuffen.

Vi ble etter foredraget oppfordret til å engasjere folket der hjemme. Folkene i Vesten som sitter med innflytelse. Men her i Vesten er vi for opptatt med å diskutere vår egen utvidelse av loven.

Livet uten abort

Jeg ble fortalt en generell historie som skildrer hvordan livet er uten mulighet for abort. Den lyder slik:

En 15 år gammel jente er blitt gravid, mest sannsynlig etter voldtekt. Hun prøver å gå til legen for å ta abort, men får avslag. Hun får høre om en kone i landsbyen som kan hjelpe henne, men dette koster mye penger. Hun samler sammen alt hun eier for å dra til konen og gjennomføre den ulovlige aborten.

Familien støter henne bort, og hun er etterlatt helt alene. Herfra er det tre veier det pleier å gå:

Hun får en alvorlig infeksjon etter aborten, men kan ikke gå til legen for hjelp, for da kommer de til å finne ut av aborten og hun havner i fengsel.

En annen vei er at aborten mislykkes, hun bærer frem barnet og mister mulighet for utdanning, arbeid og tilhørighet i familien. En siste vei er at jenta blir deprimert og tar livet sitt.

Debatten i Norge blekner

Uansett utfall ender historien tragisk. Dette er realiteten for mange unge jenter. Det er anslått at 405.000 ulovlige aborter forekom i 2013, 100.000 av disse fikk komplikasjoner, men ingen medisinsk hjelp.

Med denne kunnskapen er det vanskelig å ta abortdiskusjonen i Norge seriøst. Misforstå meg rett, jeg er kjempeengasjert og håper på en utvidelse, men det hele blekner i forhold til hvor jeg er nå.

Hvor er belysningen og engasjementet for abortlovene i utviklingslandene, der det virkelig trengs? Og hvorfor tilhører «pro life»-uttrykket dem som kjemper mot abort?

Jeg er «for liv», for et verdig liv hos kvinner i graviditetsnød.

