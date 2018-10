Det er åpenbart at lekser gjør at barn får mindre tid til å være sammen med venner og gjøre fritidsaktiviteter. Når man noen ganger må sitte med lekser i timevis, er det ikke sikkert at man får den søvnen man trenger.

Kanskje føler man på et press for å få en god karakter i faget, eller kanskje har du noen du heller har lyst til å være med enn å sitte og lese om et eller annet fra andre siden av verden.

Fakta: FAKTA: HVA ER ET SI ;D-INNLEGG? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Unødvendig ting

Jeg har selv opplevd at lekser ødela min skolelyst. Jeg kunne sitte i flere timer og bare se ned i boken, for å så føle meg dum. Ofte hadde jeg hadde rett og slett ikke mulighet til å få gjort leksene.

Det er ikke akkurat gøy å komme på skolen og få en anmerkning for ikke å ha gjort noe du egentlig ikke forsto noe av. Tenk på dem som ikke kan få hjelp med leksene hjemme. Noen har kanskje en mor som er flink i matte, mens andre har en far som er ekspert i naturfag. Det er ikke akkurat så veldig rettferdig.

Så klart avhenger det jo av hvilke fag det er snakk om og om det er mye eller lite. Men hvis du sitter med lekser i en evighet bare fordi du må og ikke fordi du vil, så lærer du vel ingenting. Hva er vitsen da? Lekser kan innimellom være gøy, men det avhenger veldig av personen og hva slags lekser det er.

Men jeg synes virkelig at lekser er en unødvendig ting som både stjeler barns fritid og motivasjon for skole.

