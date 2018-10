Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Hvordan kan jeg ha det gøy på fest uten å drikke?

Hei! Jeg har nettopp begynt på videregående, og jeg kjenner at jeg gruer meg til festene som det blir flere og flere av. Jeg har vært på noen fester før, men føler meg alltid litt utenfor. Det føles som om jeg ødelegger for alle andre fordi jeg ikke drikker. Jeg føler at det ikke er akseptert ikke å drikke. Hvordan kan jeg kommer over drikkepresset og ha det gøy på fest uten å drikke alkohol?

Jente (15)

Det er mulig å ha det gøy på fest uten å drikke!

Når andre utforsker alkohol og får en slags fellesskapsfølelse rundt det, kan man kjenne litt på det å være utenfor. Gi det litt tid og fortsett å gjøre det på din måte.

Når du viser at du kan være med på fest og ha det gøy uten å drikke, vil de andre akseptere dette mer, og det kan også være et godt eksempel for andre.

Du er sikkert ikke alene om å mislike drikkepresset, men det kan hende at andre ikke våger å være så tydelige som deg.

Du opplever kanskje at de som drikker, blir litt mer grenseløse, og det kan være ubehagelig. Jeg tenker at de ødelegger mer for deg enn du gjør for dem. Det er jo også en trygghet for dem å ha noen som er edru sammen med seg.

Oppsøk hyggelige folk som kan feste og ha det gøy uten å drikke. Du kan også være litt med andre som har mer felles verdier som deg.

Det er noen betenkelige sider ved å drikke når man så ung som dere:

Alkoholen kan ikke kjøpes ennå, så den når dere på ulovlig vis.

Kropp som er i vekst og utvikling, kan ta større skade av alkohol.

Konsekvenstenkning er ikke så godt utviklet ennå, og med alkohol i blodet, svekkes denne ytterligere.

Evnen til å sette grenser blir dårligere enn når man er edru.

Man er mer utsatt for skader og overgrep når man er full.

Fortsett å gjøre gode valg for DEG!

Vennlig hilsen Anne

Skader meg selv

Hva burde jeg gjøre hvis jeg er suicidal og kutter meg med vilje?

Jente (12)

Fortell noen om det du strever med. Det at du tar kontakt med oss og skriver om problemene dine, er en bra start. Det sier meg at du ønsker å få det bedre med deg selv!

Jeg vet ikke hva du har opplevd, men unge kan få det vanskelig om de opplever mobbing, sykdom, foreldre som krangler eller slår, ulykker, krig osv.

Når livet blir vanskelig, forsterkes vonde følelser som tristhet, sinne, skam- og skyldfølelse. Er dette noe du kjenner deg igjen i? Mange unge har det slik, men heldigvis finnes det hjelp å få.

Du har selvmordstanker. Kanskje kommer disse tankene fordi du vil bort fra alt som er vanskelig i livet? Mange tror det er farlig å snakke om selvmordstanker, men det er det ikke. Faktisk hjelper det å snakke om det og at noen lytter og prøver å forstå.

Når du stenger vonde følelser inne i kroppen, gjør det vondt inni deg. Skader du deg ved kutting, er det antagelig en måte å fortelle at du har det vondt på innsiden (altså følelsesmessig).

Kutting kan være farlig. Mitt råd til deg er å fortelle om selvmordstankene og kuttingen din til noen.

Kanskje du kunne sagt eller skrevet om det til en venn, helsesøster, foreldre eller en lærer? Klarer du etter hvert å fortelle noen om det som er vanskelig, kan behovet for å kutte bli mindre og etter hvert gå vekk.

Vennlig hilsen Anders

Sviktet av pappa

Pappa og mamma skilte seg da jeg var liten. Pappa flyttet til utlandet, og vi brøt kontakten. I det siste har han ringt meg flere ganger. Problemet er at jeg blir så trist og sint etter å ha snakket med ham at jeg har lyst å kaste mobilen i veggen. Jeg vil jo egentlig ha kontakt, men han fortjener det ikke. Kjipt for han, men det er litt for sent. Dårlig gjort å svikte egen unge! Mamma vil ikke snakke om dette, men tanten min har sendt noen meldinger og spurt hvordan forhold jeg har til pappa, men vet ikke hva jeg skal svare. Jeg blir så stresset og flau av det. Tips?

Gutt (18)

Det å bli forlatt er vondt, spesielt når det er snakk om egne foreldre. Faren din prøver nå å få kontakt med deg igjen – kanskje fordi han ønsker å være en del av livet ditt?

Du har helt rett til å mene at han ikke fortjener noe, men om du kjenner det er noe i deg som vil ha kontakt med han, er det kanskje verdt å forfølge?

At du opplever tristhet og sinne er helt normalt. Jeg tror mange som har vokst opp uten pappa, vil kjenne seg igjen i det. Disse følelsene kan skape mye frustrasjon slik du opplever når du kjenner for å kaste mobilen i veggen. En måte du kan få det bedre på er å gi uttrykk for hvordan du har det, og her finnes det flere måter. Noen velger å snakke med en de stoler på, andre skriver tanker og følelser ned, mens andre igjen får utløp gjennom aktivitet eller kreativitet.

Du forteller at tanten din har sendt deg meldinger og spurt hvordan forholdet ditt til pappaen din er. Kanskje er det en slags start? Hva om du sender henne et svar hvor du sier litt av det samme som du skriver til oss? Det du skriver, trenger ikke være perfekt, det viktigste er å si noe om det du tenker og føler.

Om du tør, kan du være ærlig neste gang du snakker med pappaen din og fortelle at du både er trist og sint for det som har skjedd. Kanskje kommer han til å forstå det? Han vet antagelig at han har sviktet deg, men håper nok på en ny sjanse.

Vennlig hilsen Anders

Trist og litt flaut ikke å ha råd til ferietur

Hei! Jeg har ikke hatt ferie siden jeg var seks år. Familien min har bare ikke råd til det, og spesielt ikke etter at de skilte seg for noen måneder siden. Jeg syns det er trist og litt flaut når jeg hører alle vennene mine har vært i Italia og Spania. Jeg vil ikke snakke med foreldrene mine om det fordi jeg ikke vil at de skal føle seg presset eller noe. Eller at det virker som at jeg må ha ferie.

Gutt (15)

Det er mulig å få til en bra ferie uten at det koster så mye!

Etter ferieperiodene hører man ofte om de ekstra fine ferieturene folk har hatt. Når du selv vet at du ikke har muligheten til en utenlandsferie, legger du nok ekstra merke til fortellingene fra slike ferier og sammenligner deg med dem. Mange har det også som deg, men de forteller ikke så mye om det.

Jeg forstår at du skulle ønske at dere også kunne ha råd til en utenlandsferie. Akkurat nå må du nok akseptere situasjonen, men det kan bli annerledes siden. Du er 15 år og om noen få år, har du mulighet til å dra på ferie selv. Det kan være noe å spare til ved å ha en ekstrajobb.

Det er mange måter å feriere på, og du kan få fine ferieopplevelser uten at det koster så mye. Det er mer fantasien og tiltakslysten som begrenser det. Mange forteller at den beste ferien de har hatt var teltturen ved en strand i nærheten eller fisketuren med en god venn.

Det finnes en del ferietilbud til barn og familier med dårlig råd. Noen kommuner har tilbud og noen organisasjoner har det. Det kan være noe du kan sjekke ut og få hjelp av de voksne til å søke på. Blant annet har Røde Kors noe som heter Ferie for alle.

Prat med foreldrene dine om at du ønsker at dere finner på noe hyggelig sammen neste gang det er ferie, og så kan du jo foreslå noe som faktisk ikke koster noe særlig: Telttur, overnatting i skogen i hengekøye, fisketur, hyttetur på turistforeningshytter eller på en lånt hytte, oppdagelsesturer til hyggelige steder i nærområdet.

Det å ha litt mer tid til å gjøre ting sammen og få til et felles «prosjekt», kan gjøre at det blir en bra ferie som gir gode minner.

En slik ferie kan også bli noe å fortelle om og som andre vil synes høres hyggelig ut.

Vennlig hilsen Anne

