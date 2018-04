Vi hører alltid at vi skal være glade i kroppene våre og at vi skal akseptere dem sånn som de er.

Ikke misforstå hva jeg prøver å si, for jeg er veldig for kroppspositivitet og muligheten til å se skjønnheten i alle størrelser, farger og variasjoner.

Men så fort en tynn jente poster et bilde på sosiale medier med underteksten «elsk kroppen din sånn som den er», får hun gjerne kommentarer på at hun ikke representerer et sunt kroppsbilde fordi hun ikke er fornøyd med kroppen sin og «slanker seg».

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Passer ikke gutteidealet

I fjor sommer hadde jeg på shorts og viste frem beina jeg egentlig er ganske stolt over.

Plutselig fikk jeg kommentarene: «Hvordan klarer du å holde balansen på de tynne beina der?» og «Men serr, spiser du i det hele tatt?».

Kroppsidealet for gutter er gjerne store muskler, ingen kviser og et maskulint ansikt. Jeg passer ikke inn i denne modellen, og det har lenge vært et problem for meg.

Når jeg går på Karl Johan om sommeren, får jeg alltid blikk, og det er ofte vanskelig å skille de stygge blikkene fra de vennlige eller bare vanlige.

Men når jeg tydelig ser at de som går forbi, retter blikket mot beina mine, vet jeg hva de tenker: «Han sulter seg selv», «det er stygt når folk er så tynne» og «stakkars».

Tynne kropper forbindes ofte med sult, og det er jo ikke så rart. Men det er en tydelig forskjell på en kropp som er underernært og en kropp som er skapt tynn.

«Har du spiseforstyrrelser?»

Hvorfor er det lettere å spre kroppspositivitet blant overvektige? Er det fordi fett er mulig å fjerne eller trene bort? Er det fordi det er det motsatte av samfunnets kroppsidealer? Eller er det fordi overvektige mennesker ofte ikke blir sett på som «innafor» i modellmiljøet?

Jeg har alltid vært tynn, og det er ikke noe jeg har tenkt så mye på før jeg fikk kommentarer på det.

Mange modeller som representerer kjente merker, sulter seg, og det er jeg klar over at er en forferdelig ting - men det er flere som er naturlig tynne enn personer som har spiseforstyrrelser.

Jeg kommer på flere samtaler hvor noen har følte at de trengte eller hadde rett til å spørre meg om jeg hadde spiseforstyrrelser, som om det var en naturlig del av samtalen.

Jeg har aldri hatt spiseforstyrrelser, men er fortsatt veldig tynn.

Flere kommenterer

Kroppen min ligger langt under det som er «normalt» for gutter når det kommer til vekt fordelt på høyde, og det er noe som gjør det spesielt vanskelig – høyden min.

Det er ofte et problem å være høy og tynn på samme måte som å være kort og overvektig. Akkurat dette gjør at flere legger merke til kroppen min, og flere kommenterer den.

Dette gjør også at jeg virker mer feminin, noe samfunnet heller ikke mener jeg skal være. Men det er min kropp – ikke din – så hvorfor føler du at du har rett til å fortelle meg din mening om min kropp?

Hva skal til for at folk skal akseptere tynne kropper, for at folk skal akseptere meg? Er det jeg som må forandre meg – eller er det du som skal forandre deg?

