Magnus Nordmo skrev i Si ;D 26. februar at skolen neglisjerer kreativitet. Det er tull og tøys!

Det finnes mange åpninger for kreativitet innenfor norskfaget.

Gjengi andre og lær

Alle elever i norsk skole har jobbet seg gjennom sin andel retorikk-, dikt- og novelleanalyser. I en slik analyse lærer man hovedsaklig å identifisere og poengtere bruken av virkemidler og sjangertrekk og hvordan dette får fram holdninger.

Nordmo kritiserer konseptet ‘å gjengi tanker andre har tenkt’, men dette er en av de aller viktigste egenskapene vi tilegner oss på skolebenken!

Det å forstå andres tankegang gjør deg i stand til å reagere på det i dialog. Å forstå virkemidlenes egenskaper ruster deg til å formidle ditt eget syn.

Analyser lærer oss betydningen av å tilegne oss konstruktive metoder. Vi lærer forskjellen på hvordan et virkemiddel skal brukes og hvorfor det er effektivt, og det er nettopp dette som legger grunnsteinen for nytenkning.

Kreativitet er vanskelig

Kreativitet er vår skapende evne og, slik som Nordmo påpeker, skiller den seg fra våre gjenskapende evner.

Å være kreativ er vanskelig nettopp fordi det nødvendigvis betyr å gjøre noe unikt. Det krever at man stadig forsøker noe nytt.

Som tommelfingerregel mener jeg at jo mer du blir utsatt for kreativ tenkning, jo enklere er det for deg å tenke slik selv.

Nytenkning fordres gjennom søken etter hva som gjør at noe skiller seg ut, og at du aktivt forsøker å bruke den forståelsen.

En lærer kan til syvende og sist bare vise deg hva som er kreativt (og de gjør det!), men de kan ikke lære deg å være kreativ, siden det ikke finnes en fasit for det.

