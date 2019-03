Denne helgen hadde Venstre landsmøte. Lederen av Unge Venstre, Sondre Hansmark, gikk opp på talerstolen og sa at Venstre burde jobbe for at klimaflyktninger skal kunne få asyl i Norge.

Det reagerte Frps talsperson, Jon Engen-Helgheim på. Han sa at «folk kan ikke få asyl bare fordi det er dårlig vær der de bor.»

Denne uttalelsen reagerte jeg på.

Norge er skjermet

Jeg antar at Jon Engen-Helgheim har misforstått hva betydningen av «dårlig vær» innebærer.

I Norge snakker vi om at det er surt, fordi det fortsatt er snø i mars. Vi blir irritert av å se sørpe på bakken, og vi er sure for at våren ikke har kommet.

Men konsekvensene av klimakrisen er helt annerledes i andre land.

Usaklig sammenligning

Det er litt mer enn «dårlig vær» når livsgrunnlaget ditt blir ødelagt. Når stormer knuser boliger og flom oversvømmer veier.

Når det er dårlig vær i Norge, så er bussen forsinket. Når det er dårlig vær i Bangladesh, så stopper hele samfunnet opp. Ingen kommer seg til jobb, og barn blir hjemme fra skolen flere dager i strekk.

Det er usaklig å sammenligne dette med bare litt «dårlig vær».

Vi har økonomien og ansvaret

Har du ingen forståelse, Jon Engen-Helgheim? Vi i Norge opplever ikke de egentlige konsekvensene av klimakrisen fordi vi har en godt oppbygget infrastruktur og er forberedt på alvorlige situasjoner.

Klimaflyktninger er ikke lykkejegere. Det er desperate mennesker som flykter fordi hjemmene og fremtidsutsiktene deres blir ødelagt. Klimaflyktninger flykter fra en desperat situasjon, akkurat sånn som krigsflyktninger gjør.

De har også fått hjemme sine ødelagt. Det er et faktum at vi i Norge har økonomien til å gi flere muligheten til å få et trygt hjem. Og da er det også vårt ansvar.

