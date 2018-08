Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Jeg føler meg utrolig ensom

Hei. Jeg har startet på ny skole og føler meg så utrolig ensom. Etter skolen gjør jeg alle mulige desperate ting for å få tiden til å gå. Jeg venter på at natten skal komme så jeg kan legge meg og sove bort alt, og teller timer på hvor lenge det er igjen til jeg kan legge meg. Jeg trenger venner jeg kan være med. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

Gutt (16)

Det er vondt å føle seg ensom. Når du nå har startet på ny skole, føles det sikkert ekstra vanskelig i starten. Kanskje du har gruet deg litt også og synes at det å få nye venner kan være vanskelig? Det er jo ikke så enkelt, og man må jobbe for det.

Har du tenkt på at det er mange andre som kan føle seg ensomme? Har du tenkt på at du kan være viktig for andre som føler seg alene? Hvis du våger å ta kontakt, kan det bety at både du og andre får det bedre.

Når man kjenner på at man er ensom, kan det komme tanker om at «alle» de andre har det mye hyggeligere og sikkert har mange venner å være med. Det kan være at mange er blitt kjent og fått noen å være sammen med allerede, men det betyr jo ikke at de ikke også kan bli kjent med deg.

Husk at hvis du trekker deg unna, kan de tenke at du ikke er interessert i å bli kjent eller være sammen med dem. Hvis du, når du er på skolen, prøver å ta litt kontakt, prate litt med noen og vise interesse for å bli med på noe, eller ta initiativ til å finne på noe, vil det hjelpe deg i gang.

Start med å si «hei» til noen på skolen. Spør gjerne hvordan det går, vis interesse for det andre er opptatt av og følg opp med spørsmål når de forteller om noe. Bli med når noe felles sosialt skjer, selv om du syns det er skummelt. Skritt for skritt blir du tryggere og blir mer kjent.

Jeg vil også råde deg til å begynne på en fritidsaktivitet. Det å komme i gang med noe som kan interessere deg, vil både gi et innhold i hverdagen og gi mulighet til å treffe andre.

Husk også at du gjerne kan ta en prat med lærer eller helsesøster på skolen og få støtte av dem når du har det vanskelig.

Vennlig hilsen Anne

Selv om du føler du greier deg uten frokost og lunsj, er det ikke en god løsning for kroppen, skriver helsesøster Anne.

Trenger jeg å spise frokost og lunsj?

Hei. I dag hoppet jeg over frokost og lunsj. Syns det er litt flaut å spise matpakke, for det er nesten ingen andre som gjør det. Spiste middag, og så et eple på kvelden. Er kroppen avhengig av mer mat enn det? Pappa sier jeg må spise mer, men jeg føler ikke at jeg trenger det, for jeg føler ikke at jeg er så sulten.

Kroppen trenger mer mat enn det du spiste i dag. Det er viktig med nok mat og drikke som gir energi. Energien gjør oss opplagte, konsentrerte og i godt humør gjennom dagen.

Selv om du føler du greier deg uten frokost og lunsj, er det ikke en god løsning for kroppen. Det kan gå bra en dag innimellom, men får du i deg for lite energi over lang tid, er det ikke bra for helsen. Det tærer på kroppens fettreserver og kan også slite på skjelettet og organer, og et annet problem er at du ikke får tilførsel av alle vitaminene og mineralene du trenger.

Har man spist for lite en dag, blir man ofte mer sulten dagen etter for å kompensere for det man fikk for lite av. Kroppen er flink til å regulere dette selv ved å la deg merke at du er sulten, men om du lager deg en vane med å droppe frokost og lunsj, så kan kroppen etter hvert «skru av» sultfølelsen, og du tror du ikke trenger mat.

Vi anbefaler at du spiser tre til fire hovedmåltider om dagen, og ett til to mellommåltider, fordelt mellom frokost, lunsj, middag og kveldsmat, og noen mellommåltider, som for eksempel en gulrot, et eple eller en yoghurt.

Det er også ekstra viktig med nok energi og næringsstoffer når kroppen din fortsatt er i vekst og utvikling.

Forsøk å komme inn i den rytmen og gå foran med et godt eksempel med å spise matpakke, så vil sikkert også flere gjøre det. Da vil dere ha bedre overskudd og mer glede i skolehverdagen.

Vennlig hilsen Anne, i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog på ung.no

Noen har nakenbilder av meg, hva gjør jeg?

En som kjenner familien min, har fått tak i nakenbilder av meg. Han presser meg til å sende flere og truer med å vise bildene til alle i slekten min. Foreldrene mine er fra en kultur hvor nakenhet er tabu, og jeg er redd for hva som skjer om de får vite det. Jeg vil at noen skal slette bildene fra PCen hans og anmelde ham uten at han får vite at det er meg. Vær så snill, hjelp meg.

Jente (18)

Hei,

Du forteller om en person som presser deg til å sende nakenbilder og som truer deg. Det denne mannen gjør mot deg, er straffbart. Det er alvorlig. Måten du kan komme deg ut av dette på, er ved å politianmelde. Denne vanskelige situasjonen er ikke din feil, husk det. Denne mannen begår er en kriminell handling mot deg.

Dersom det er vanskelig for deg å ta kontakt med politiet, og du lurer på hva som vil skje om du anmelder, vil jeg vil anbefale deg å snakke med en person du stoler på. Å få støtte hjelper. Da blir du mindre redd, og det blir enklere å løse problemet.

Du kan ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på tlf. 47 80 90 50. Teamet jobber også med andre former for æresrelatert vold og kontroll.

I Kompetanseteamet jobber det en fra politiet som gir deg råd om anmeldelse og som kan snakke med deg om frykten for at familien din skal få vite. Du kan være anonym om du ønsker det.

Kanskje er det en helsesøster, en lærer eller en annen voksen som du også kan få støtte av.

Nettsiden slettmeg.no gir deg råd og veiledning om hvordan du kan få fjernet informasjon og bilder av deg på nettet.

Ikke gå med dette alene lenger nå. Det er hjelp å få for å få slutt på at han presser deg.

Vennlig hilsen Anders

Helseangst og frykt for å dø

Jeg er hypokonder. Om jeg har litt vondt i magen, blir jeg bekymret. Jeg klarer selvfølgelig å google symptomene mine og finner alltid ut at jeg er døende. Jeg snakker ikke om dette med noen.

Det hadde vært fint med andre svar enn «snakk med noen du stoler på», for det har jeg allerede søkt meg frem til.

Gutt (17)

Hei,

Mennesker med helseangst strever med tanker om at de har alvorlige sykdommer. Det minste tegn på smerte i kroppen oppleves som en bekreftelse på at noe er galt og at en er døende. Du googler symptomene dine og tror umiddelbart du er syk. Dette er typisk for de med helseangst.

Kanskje du kan lese mer om angst på ung.no og sjekke hvordan andre unge som strever med helseangst får det bedre? Kvalitetssikret kunnskap fører til mindre ubegrunnet frykt.

Det å google symptomer vil kun føre til at du blir mer redd og bekymret. Derfor vil jeg anbefale deg å kutte det helt ut. Dessverre skammer mange seg over psykiske problemer og bruker mye tid og energi på å skjule den vonde «hemmeligheten». Er du engstelig, er det faktisk best å snakke med noen.

Selv om du ikke har vært fornøyd med svaret «snakk med noen du stoler på», er dette en god måte å redusere frykten på. Det å være alene om tanker rundt sykdom og død, vil føre til mer angst. Blir det for vanskelig å si det, kan du skrive det ned og vise det i stedet.

Lykke til!

Vennlig hilsen Anders

