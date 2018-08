I dag behandles kylling som rullebåndsobjekter uten iboende verdi. Hvert år blir 65 millioner kyllingindivider avlet frem, holdt innendørs i fangenskap i korte, smertefulle liv før de slaktes for at du og jeg skal få kylling på middagsbordet.

Dyrs velferd må tas på alvor

Grønn Ungdom setter ned foten: En slik industri hører ikke til i et sivilisert samfunn. Dyrs velferd må tas på alvor, og derfor vil vi at den industrielle kyllingproduksjonen skal legges ned.

Dessuten føs slaktekyllingen med kraftfôr importert fra avskogingsområder i Sør-Amerika, som er laget av korn og belgvekster. Mat som mennesker kunne ha spist. I en tid der verdens matsikkerhet er kritisk truet og 800 millioner mennesker går sultne til sengs, er det uforsvarlig å bruke over to kilo korn for å produsere under ett kilo kyllingkjøtt.

Fremtidsrettet, dyrevennlig og klimavennlig

Kyllingindustrien er derfor dårlig både i et selvforsyningsperspektiv og i et klimaperspektiv, og det bidrar heller ikke til å ta det norske kulturlandskapet i bruk.

Og selvfølgelig skal bønder få økonomiske midler til å omstille seg. Kyllinghallene kan for eksempel brukes til vertikalt landbruk der man produserer vegetabilsk mat i etasjer, eller så kan bøndene legge om til økologisk kyllinghold med mye strengere dyrevelferdskrav.

Slik kan vi erstatte den uetiske kyllingproduksjonen med et fremtidsrettet, dyrevennlig og klimavennlig landbruk.