«Ikke trykk på alarmknappen. Da knuser jeg trynet ditt.»

Så står jeg her med hjertet i halsen. Jeg hører at hun nærmer seg butikken. Magen knyter seg, og jeg ber om at hun ikke kommer inn i butikken. Men jeg er ikke så heldig.

Hun skriker vilt rundt seg, tar på alt vi selger og kaster varene.

Uforståelige ord og uferdige setninger skyter ut fra munnen hennes. «Jeg må ha sånn greie til brynene eller noe til neglene. Eller har dere solbriller? Vis meg solbriller.»

En annen kunde forlater butikken, og jeg finner solbriller. Det var ikke solbriller hun skulle ha. Hun er tydelig ruset, og jeg er alene i butikken. Jeg ringer vekterne, og omsider forlater hun butikken.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg er redd

En liten time senere er hun tilbake igjen. Denne gangen med vekterne på slep. Jeg kjenner det knyte seg i magen igjen.

Jeg vil så gjerne behandle henne som en normal kunde. Men det går ikke. Hun er utagerende, og jeg blir redd. Det er flere kunder i butikken – og jeg er alene på jobb.

En historie om et tidligere innbrudd og paranoide tanker om at vekterne tar alle pengene hennes, er bare noe av det jeg får høre.

Desperat prøver hun å finne penger for å betale en leppestift til 50 kroner. Vekterne kommer igjen. «Nå er det nok. Du kan ikke holde på slik.»

Hun er på vei ut av butikken igjen, og jeg føler meg ti kilo lettere. Det går dessverre ikke lang tid før hun kommer innom på sitt siste besøk. Nå mener hun at vekterne har tatt pengene hennes, og jeg må bare gi henne tilbake penger for leppestiften. Det er egentlig ikke greit, men jeg er redd og tør ikke å si imot.

Nærmer meg alarmknappen

De andre kundene ser på meg med medlidenhet. Hun har ikke gjort noe galt, men fingeren min nærmer seg alarmknappen.

«Ikke trykk.»

Fingeren beveger seg raskt fra alarmknappen til vannflasken. Rolig svarer jeg at jeg ikke trykker, jeg skal bare ha litt vann. Hun setter seg ned på gulvet og tømmer vesken. Munnen går i ett, og jeg prøver å trykke på alarmknappen igjen.

«Ikke trykk. Da knuser jeg trynet ditt.»

De andre kundene har forlatt butikken, og jeg står her alene. Pulsen øker, og magen knyter seg enda hardere nå.

Nylig ble 18 år gamle Håvard drept på jobb. Hva gjør jeg om noe slikt skjer meg? Hva har jeg å stille opp med? Jeg jobber alene hver vakt, og jeg føler meg hjelpeløs. Tanken om at det kan skje meg, slår meg nesten hver gang jeg har vakt.

Jeg åpner kassen og gir henne 50 kroner uten å diskutere. Endelig har hun forlatt butikken, og jeg kan lande igjen.