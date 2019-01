I det siste har jeg lagt merke til at noen ungdommer ikke gidder å delta på trening eller konkurranser. Det kan være fordi de får kommentarer om de ikke har det riktige treningsutstyret.

Tidligere var det ingenting som het pulsklokker eller joggesko med isopordupp under for å gjøre dempingen bedre.

Det var heller ikke noe som het fluor under skiene for å få dem til å gå fortere.

På den tiden var det bare å komme seg på trening og ha det gøy.

Det er ofte foreldrene som bestemmer om du får nye ski eller joggesko. Det er ikke så rart å arve joggesko eller T-skjorter fra sine søsken.

Man kan komme på trening og tro man har de feteste skoene i hele klubben, for så å få høre at det er fjorårets modell, og at de nye er tre ganger så kule. De har nemlig lysende skolisser og koster 2500 kroner.

Det er forståelig at barn ikke deltar på trening når de må bruke penger for å få være med i gjengen.

I hvert fall ikke når de må spørre foreldrene sine om å få penger til å kjøpe de samme skoene som den mest populære gutten eller jenta i klassen har.

Til slutt blir de lei av å kjøpe ting som de egentlig ikke trenger. Derfor mener jeg at det må bli slutt på utstyrspress i idretten.

